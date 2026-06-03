Μία ξεκαρδιστική ανάρτηση έκανε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δέκα ημέρες πριν από το γάμο της.

Μέσα στις επόμενες ημέρες η Δανάη Μπάρκα αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της για να παντρευτεί. Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει αναφέρει η ίδια, δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες προετοιμασίες για την τελετή.

Σε σύντομες δηλώσεις που είχε παραχωρήσει στο πρόσφατο παρελθόν, έδειχνε ιδιαίτερα ήρεμη και χαλαρή, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι δεν έχει αποστείλει τα προσκλητήρια του γάμου της.

Ωστόσο, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή της.

Μάλιστα, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, μέσα από μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αναβίωσε μία από τις σκηνές της σειράς «Δυο Ξένοι», με την Χρυσούλα Διαβάτη, γνωστή ως τηλεοπτική Φλώρα, να ετοιμάζει την λίστα γάμου του Κωνσταντίνου Μαρκορά.

Στο σχετικό στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα, αναφέρει: «Τι κάνω αντί να κάνω λίστα καλεσμένων 10 μέρες πριν το γάμο».

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Στο χιουμοριστικό απόσπασμα μπαίνει στο ρόλο της Φλώρας και μέσα σε ένα μεγάλο δίλλημα σχετικά με τους καλεσμένους της.

Την είδηση του γάμου της, επιβεβαίωσε η ίδια περίπου έναν μήνα νωρίτερα, φορώντας μία πρωτότυπη μπλούζα ποζάροντας στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

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