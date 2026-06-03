Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το όνειρο που είχε ο πατέρας της για εκείνη, καθώς δεν ήταν σύμφωνος να ασχοληθεί με την τηλεόραση.

Με αφορμή ένα ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, στον αέρα της «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε σε μία προσωπική της εμπειρία και την επιθυμία του πατέρα της να ασχοληθεί με άλλο επάγγελμα και όχι με τα τηλεοπτικά.

Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια, οι βαθμοί που είχε συγκεντρώσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις, της έδιναν το εισιτήριο για να εισαχθεί στη Νομική Σχολή Κομοτηνής, ωστόσο η ίδια ήξερα από την αρχή ότι ήθελε να ακολουθήσει άλλον δρόμο.

«Εγώ με τη Νομική. Ευτυχώς που δεν πέρασα Νομική, τότε έπιανα την Κομοτηνή, γιατί δεν ξέρω αν θα είχα την ίδια τύχη… Εμένα το όνειρό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ο πατέρας μου μού έλεγε «Καλά, πας καλά; Και τι είναι αυτά τα πράγματα», δεν το ήθελε καθόλου να το ακούει», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια μάλιστα, αποκάλυψε το όνειρο που είχε ο πατέρας της για εκείνη και την επαγγελματική της σταδιοδρομία: «Ξέρετε ποιο ήταν το όνειρο του πατέρα μου; Ήταν η συνεργασία τότε με την Αστυνομία που είχε τις εκπαιδεύσεις και τα λοιπά… Ήταν να είμαι στο γραφείο τύπου της Αστυνομία. Πρώτα ήθελε να γίνω δικηγόρος και μετά όταν πέρασα δημοσιογραφία μου λέει «Θα σε βάλω εγώ στο γραφείο τύπου της Αστυνομίας». Εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο… Ο μεγάλος τσακωμός ήταν τότε με τη Νομική, γιατί δεν είχα δηλώσει ενώ την έπιανα. Έλεγε στους φίλους του ότι θα γίνω δικηγοράρα… Δεν γίνεται να γίνουμε όλοι γιατροί και δικηγόροι».

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