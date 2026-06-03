Μία σαφή αναφορά στο τραγούδι των δύο κορών του έκανε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπεσσύ Μάλφα, στηρίζουν με τον δικό τους τρόπο το έργο και την προσπάθεια των κορών τους στη μουσική σκηνή.

Οι «Σκιαδαρέσες», όπως ονομάζονται, έχουν κερδίσει το δικό τους ακουστικό κοινό με τους θαυμαστές τους να τις ακολουθούν σε κάθε τους εμφάνιση.

Ένα από τα τελευταία τους τραγούδια είναι το «ΣΕΑ Αταλάντης» και το ζευγάρι των ηθοποιών μαζί με τον 21χρονο γιο τους βρέθηκαν στο σημείο.

Με αφορμή τη διέλευσή τους από εκεί, στάθηκαν μπροστά από την πινακίδα που έχει γίνει viral στο TikTok, και δημιούργησαν το δικό τους στιγμιότυπο για να στηρίξουν τα βήματα των δύο κοριτσιών.

{https://www.tiktok.com/@gerasimosskiadaresis/video/7646829507009154326}

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Οι «Σκιαδαρέσες» έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική με αυτοσχέδια βίντεο, μουσική και στίχους που δημιουργούσαν οι ίδιες. Όπως μάλιστα έχουν παραδεχτεί, δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο, ενώ το ξεκίνησαν αστειευόμενες, ωστόσο σύντομα κατάφεραν να κερδίσουν την προσοχή του κόσμου.