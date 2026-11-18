«Δεν μετανιώνω που είπα ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», ανέφερε ο ηθοποιός.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, παραχωρώντας συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε σε προσωπικές και επαγγελματικές πτυχές της ζωής του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη μακρά πορεία του στην υποκριτική, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δηλώσεις του σχετικά με την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, εξήγησε γιατί δεν μετανιώνει για την περίφημη ατάκα του ότι «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», αποκαλύπτοντας και ένα περιστατικό από την περίοδο που είχε διατελέσει δήμαρχος.

Απόστολος Γκλέτσος: Επιμένει στις απόψεις του για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έθεσε στον Απόστολο Γκλέτσο το ζήτημα των πρόσφατων τοποθετήσεών του για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Ο ηθοποιός επέμεινε στη θέση του, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην υιοθεσία βρεφών από ζευγάρια ανδρών και υποστηρίζοντας πως, κατά την άποψή του, ένα βρέφος είναι προτιμότερο να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο παρά σε μια τέτοια οικογένεια.

«Με τους ομόφυλους άνδρες είμαι τελείως κατά. Δεν έχουν θηλυκή μυρωδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η στάση του διαφοροποιείται όταν πρόκειται για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

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«Όταν θα γίνει 3-4 το παιδί, τότε μπορεί να το πάρει ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη φύση, κάτι μας λέει και αυτή», πρόσθεσε.

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«Δεν μετανιώνω που είπα ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»

Ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε και στην ατάκα του «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», η οποία είχε συζητηθεί εκτενώς στο παρελθόν.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει για τη συγκεκριμένη δήλωση, εξηγώντας ότι η πρόθεσή του ήταν να στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης σε ανθρώπους που βιώνουν κοινωνική πίεση και καταπίεση εξαιτίας της σεξουαλικότητάς τους.

«Ο λόγος που το είπα ήταν επειδή έβλεπα μία κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε να βρεθεί κάποιος να τους δώσει μία διέξοδο να ξεφύγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.