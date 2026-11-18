H αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διεξάγει έρευνα σε βάρος της Nvidia.

Η διοίκηση της Nvidia έστειλε σαφές μήνυμα ότι η απόφαση για αλλαγή ηγεσίας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, απορρίπτοντας την εκστρατεία με σύνθημα «Stand With Jensen» («Στο πλευρό του Τζένσεν»), την οποία έχουν ξεκινήσει υποστηρικτές του πρώην επικεφαλής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ. Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Nvidia βρίσκεται υπό διερεύνηση από ρυθμιστική αρχή.

Η προσπάθεια για την επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας έχει περιπλέξει τη διαδικασία αναζήτησης νέου CEO. Ο ίδιος δήλωσε την Τρίτη ότι θα ήταν τιμή του να επιστρέψει, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, μετά την ανακοίνωση ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και ιδιαίτερα αισιόδοξων προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο, ξεκίνησε την τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές ξεκαθαρίζοντας ότι ο Χουάνγκ αποχώρησε οικειοθελώς και δεν πρόκειται να επιστρέψει.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διεξάγει έρευνα σε βάρος της Nvidia. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση της υπόθεσης, η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η εταιρεία να παραπλάνησε τους επενδυτές μέσω των εταιρικών ανακοινώσεών της. Το πλήρες εύρος της έρευνας δεν είχε αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής.

Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε ηλεκτρονικό αίτημα του Reuters για σχολιασμό της έρευνας, ενώ η SEC αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

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Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος έχει δεχθεί έντονη υποστήριξη από όσους ζητούν την επιστροφή του, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, επενδυτές, επιχειρηματικοί συνεργάτες, πελάτες, ο Έλον Μασκ και άλλα κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, καθώς και ο ίδιος ο Τραμπ.

«Από την αποχώρησή μου, έχω γίνει αποδέκτης ενός μεγάλου κύματος εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia, οι οποίοι ζητούν να επιστρέψω στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε ο Χουάνγκ στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, η οποία επισκιάστηκε από σκάνδαλο που αφορούσε τις εξωσυζυγικές του σχέσεις.

«Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ πλήρως με την ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου», πρόσθεσε.

Η επιρροή του Χουάνγκ στην Nvidia παραμένει ισχυρή

Η επιρροή του Χουάνγκ στην Nvidia δεν έχει εκλείψει. Ο ίδιος εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 3,5% των μετοχών της εταιρείας, ποσοστό που, σύμφωνα με τις σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις, του παρέχει τη δυνατότητα να προτείνει δύο μέλη για το διοικητικό συμβούλιο.

Με πληροφορίες από Reuters