Την Παρασκευή θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των 2,2 εκατ. συνταξιούχων το επίδομα των 400 ευρώ.

Ανατροπή με το επίδομα 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους. Ενώ φαινόταν ως το πιθανότερο σενάριο το επίδομα να πληρωθεί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, εντούτοις, πλέον ενδέχεται αυτό να πληρωθεί νωρίτερα και συγκεκριμένα την Παρασκευή.

Το υπουργείο κάνει τις σχετικές διαδικασίες τα τελευταία 24ωρα έτσι ώστε να πληρωθεί το επίδομα 400 ευρώ ακόμα νωρίτερα.

Εφόσον οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρωθούν εγκαίρως, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν το ποσό των 400 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πριν από τις πληρωμές των συντάξεων του επόμενου μήνα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πίστωσης.

Εφόσον, επαληθευτεί το εν λόγω σενάριο θα υπάρχει την Παρασκευή και η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ αλλά και η επιστροφή ενοικίου. Για την πληρωμή και των δύο ενισχύσεων την ίδια ημέρα είχε αναφερθεί εκτενώς ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 400 ευρώ

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ίδια ενίσχυση περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας, χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Η διεύρυνση των δικαιούχων καλύπτει επίσης:

Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής ρύθμισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Επομένως, η χορήγηση της ενίσχυσης δεν εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή την ακίνητη περιουσία, αλλά από την ένταξη του δικαιούχου στις κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός από το επίδομα των 400 ευρώ

Παρά τη διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων, δεν θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι την οικονομική ενίσχυση. Η ηλικία και το είδος της σύνταξης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καταβολή του ποσού.

Ειδικότερα, εκτός της ενίσχυσης μένουν:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, καθώς η λήψη σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για τη θεμελίωση δικαιώματος.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026, αφού απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς η ειδική πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά όσους εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου.

Όσοι λαμβάνουν άλλα κοινωνικά επιδόματα, χωρίς να ανήκουν σε κάποια από τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα των 400 ευρώ

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους δικαιούχους είναι ότι το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο, χωρίς φορολογικές ή άλλες κρατήσεις.

Συγκεκριμένα, η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν το σύνολο της ενίσχυσης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί το ποσό εξαιτίας φορολογικών ή ασφαλιστικών υποχρεώσεων.