Κοινή Ανακοίνωση των Τομέων Υποδομών και Μεταφορών και Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Η ΕΛΑΣ στηρίζει το αίτημα των έξι δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών για απόσυρση της υπό διαβούλευση μελέτης των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης και ουσιαστική επανεξέταση του σχεδιασμού», αναφέρει σε κοινή τους ανακοίνωση ο Τομέας Υποδομών και Μεταφορών και ο Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς τη «σύμφωνη γνώμη» των δήμων.

Η κυβέρνηση, όμως, δεν απέσυρε τον σχεδιασμό της αλλά έκανε μεταφορά συντελεστή ευθύνης, από το υπουργείο στα δημαρχεία.

Η «σύμφωνη γνώμη» δεν είναι καν γραμμένη στον νόμο, που προβλέπει απλή γνωμοδότηση των δημοτικών συμβουλίων. Όσο η δέσμευση δεν γίνεται νόμος, ισχύει ο νόμος.

Η πρόσθετη δόμηση θέτει τρία ζητήματα, που η σύσκεψη άφησε αναπάντητα. Πρώτον, οι υποδομές: πρέπει να αποδεικνύεται, για κάθε περιοχή υποδοχής, ότι αντέχουν τις νέες ανάγκες μετακίνησης και στάθμευσης και το μεγαλύτερο φορτίο στα δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων.

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Δεύτερον, ο χαρακτήρας των γειτονιών: η χαμηλή δόμηση δεν είναι απόθεμα προς εκμετάλλευση, είναι όρος ζωής. Τρίτον, η συμμετοχή: δημοτικά συμβούλια και κάτοικοι πρέπει να επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποφάσεις, όχι απλώς να καταγράφονται οι παρατηρήσεις τους.

Η αποζημίωση των ιδιοκτητών διατηρητέων και δεσμευμένων ακινήτων είναι υποχρέωση της Πολιτείας, δεν δικαιολογεί όμως από μόνη της την επιβάρυνση των περιοχών υποδοχής. Το άρθρο 128 του Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας (ν. 5306/2026) προβλέπει έλεγχο του κορεσμού και αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας, του κυκλοφοριακού φόρτου και της επάρκειας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων», υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Η κυβέρνηση οφείλει να αποσύρει τη μελέτη και να την επανεξετάσει με δημόσιους, ελέγξιμους υπολογισμούς ανά ζώνη και ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης. Όσα υποσχέθηκε στο Μαξίμου, να τα κάνει νόμο. Όπου οι υποδομές δεν επαρκούν ή οι όροι διαβίωσης επιδεινώνονται, δεν πρέπει να χωροθετούνται ζώνες πρόσθετης δόμησης. Οι γειτονιές δεν προστατεύονται με προφορικές δεσμεύσεις».