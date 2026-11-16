Δεν είναι λύση η μεταφορά της ευθύνης της διαχείρισης του μεταναστευτικού σε χώρες που δεν είναι προέλευσης ή διέλευσης, σχολιάζει η ΕΛΑΣ.

Την απόφαση της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας να δημιουργήσουν return hubs για τους μετανάστες στη Ρουάντα επέκρινε η ΕΛΑΣ αναφέροντας πως είναι «αναποτελεσματικά και εκτός ευρωπαϊκών αξιών».

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει πως «η προωθούμενη χρήση «return hubs» στη Ρουάντα, όχι μόνο δεν συνιστά λύση στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά δημιουργεί επιπλέον νομικά και πρακτικά προβλήματα στη διαχείρισή του. Αποτελεί ομολογία αποτυχίας της ευρωπαϊκής και κυβερνητικής πολιτικής να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών σε χώρες προέλευσης και διέλευσης για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

»Πρόκειται για μια πολυδάπανη επιλογή που έχει αποτύχει όπου έχει επιχειρηθεί (Ηνωμένο Βασίλειο-Ρουάντα, Ιταλία-Αλβανία) η οποία εγείρει σοβαρά θεσμικά και νομικά ερωτήματα ως προς τη λογοδοσία, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς καμία εγγύηση αποτελεσματικότητας».

Σχολιάζοντας την περίπτωση της Κρήτης, η ΕΛΑΣ τονίζει πως «η συζήτηση για τα return hubs παραβλέπει τα πραγματικά χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ροών. Η πλειονότητα των αφίξεων αφορά υπηκόους του Σουδάν, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας, καθώς και υπηκόους της Αιγύπτου και του Μπαγκλαντές. Με τις δύο τελευταίες χώρες η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει θεσμικά εργαλεία συνεργασίας για τη νόμιμη εργασία, ενώ στην περίπτωση του Μπαγκλαντές προβλέπεται και ρήτρα επανεισδοχής».

Συντήνει δε, πως «αντί, λοιπόν, η Κυβέρνηση της ΝΔ, και ο αρμόδιος Υπουργός της, να επιλέγουν πρακτικές που είναι και αμφιλεγόμενες και έχουν οικονομικό κόστος, θα όφειλε να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες διμερείς ή ευρωπαϊκές συμφωνίες και να παράσχει ουσιαστικά οικονομικά και αναπτυξιακά κίνητρα στις χώρες καταγωγής, ώστε να διευκολύνονται οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο, είτε αυτές είναι εθελούσιες είτε αναγκαστικές».

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Συνεχίζει λέγοντας πως «η μεταφορά της ευθύνης της διαχείρισης του μεταναστευτικού σε χώρες που δεν είναι προέλευσης ή διέλευσης δεν αποτελεί λύση. Αντί να επενδύει σε αποτελεσματικές επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο και νόμιμες οδούς μετανάστευσης, επιλέγεται ένα ακριβό και αμφίβολης αποτελεσματικότητας μοντέλο, που μεταθέτει το πρόβλημα, υπονομεύοντας την αξιοπιστία και τις θεμελιώδεις αξίες της».

Η ΕΛΑΣ καταλήγει στην ανακοινωσή της σημειώνοντας πως «η Ευρώπη χρειάζεται αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων με προστασία της ανθρώπινης ζωής, ταχείες διαδικασίες ασύλου με θεσμικές εγγυήσεις, νόμιμες οδούς μετανάστευσης, αποτελεσματικές επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο, διεθνή και ευρωπαϊκή δικαστική και αστυνομική συνεργασία κατά των δικτύων διακίνησης και μια ενεργητική διπλωματία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Όχι πολιτικές που είναι και εκτός ευρωπαϊκών αξιών αλλά και αναποτελεσματικές και που μεταφέρουν το πρόβλημα σε τρίτες χώρες, χωρίς να το επιλύουν».