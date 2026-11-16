Οι συμφωνίες στην Ευρώπη περιλαμβάνουν δεσμευτικές παραγγελίες 160 εκατ. ευρώ και πρόσθετα δικαιώματα αγοράς 210 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.

Η THEON International Plc (THEON) ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε νέες παραγγελίες στην ευρωπαϊκή αγορά, οι οποίες αφορούν χιλιάδες συστήματα νυχτερινής όρασης, συνολικής αξίας περίπου 370 εκατ. ευρώ.

Οι νέες παραγγελίες περιλαμβάνουν αρχικές δεσμευτικές παραγγελίες αξίας περίπου 160 εκατ. ευρώ για συστήματα νυχτερινής όρασης, σχετικά εξαρτήματα και υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και πρόσθετα δικαιώματα αγοράς ύψους περίπου 210 εκατ. ευρώ.

Οι παραδόσεις που αφορούν τις δεσμευτικές παραγγελίες προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός του 2026 και να συνεχιστούν τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η άσκηση των πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά κατά τα επόμενα έτη.

Οι συγκεκριμένες παραγγελίες ενισχύουν περαιτέρω την προβλεψιμότητα των εσόδων της THEON, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υποστηρίζοντας τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία μέσα από τη συνεχή επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της και την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Για την υποστήριξη των νέων αυτών παραγγελιών, η THEON σχεδιάζει να αξιοποιήσει το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσοτήτων λυχνιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης μακροπρόθεσμης συμφωνίας με την EXOSENS.

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Παράλληλα, η THEON θα ενισχύσει περαιτέρω την επένδυσή της για την υποστήριξη της ήδη ανακοινωθείσας αύξησης της παραγωγικής ικανότητας της Harder Digital, επιτρέποντας στον Όμιλο να εξυπηρετήσει σταδιακά και άλλες συμβάσεις συστημάτων νυχτερινής όρασης, πέραν των συγκεκριμένων παραγγελιών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Harder Digital έχει αυξηθεί στα €45 εκατ., συμπεριλαμβανομένων ενδοομιλικών παραγγελιών για λυχνίες Harder Digital εντός του THEON GROUP. Παρότι οι ενδοομιλικές παραγγελίες δεν επηρεάζουν τα ενοποιημένα έσοδα της THEON, έχουν θετική συνεισφορά στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Business Development Officer της THEON, δήλωσε: «Οι νέες αυτές παραγγελίες επιβεβαιώνουν την ισχυρή και συνεχιζόμενη ζήτηση για τα συστήματα νυχτερινής όρασης της THEON στις χώρες του ΝΑΤΟ και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου προμηθευτή των ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, ενισχύουν τη δυναμική των νέων παραγγελιών που καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας για περαιτέρω επιτάχυνση κατά το Δ’ τρίμηνο του 2026 και το Α’ τρίμηνο του 2027.»

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, πολλές τελικές εγκρίσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν. Ωστόσο, η ζήτηση για τα προϊόντα της THEON παραμένει ισχυρή, με περαιτέρω εγκρίσεις, ιδίως σε χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να αναμένονται εντός του 2026 και κατά το Α’ τρίμηνο του 2027, ενώ ορισμένες ενδέχεται να μετατεθούν στις αρχές του 2027 λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η THEON επενδύει περαιτέρω στις αλυσίδες εφοδιασμού λυχνιών, καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για τελικά προϊόντα μετατρέπεται σε συμβάσεις. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που μας επιδεικνύεται με τη σύμβαση αυτή, η THEON θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις συμβατικές της δεσμεύσεις αποτελεσματικά και εγκαίρως.»

Αναθεώρηση της Ενημέρωσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026

Σε συνέχεια της Ενημέρωσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 9 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα ορισμένες αναθεωρήσεις στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις σελίδες 10 και 15. Οι αναθεωρήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τους δημοσιευμένους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) της εταιρείας ούτε οποιουσδήποτε άλλους δείκτες απόδοσης που περιλαμβάνονται στην Ενημέρωση Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε μέσω του Euronext Amsterdam.

Σελίδα 10 «Σύνολο Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων»: Τα ακόλουθα κονδύλια αναθεωρήθηκαν κατόπιν προσαρμογών αναταξινόμησης:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

Σελίδα 15 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Τα ακόλουθα κονδύλια αναθεωρήθηκαν κατόπιν προσαρμογών αναταξινόμησης και συμφωνίας:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης

Αύξηση/(μείωση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων

Η αναθεωρημένη Ενημέρωση Συναλλακτικής Δραστηριότητας Γ’ Τριμήνου 2026 είναι διαθέσιμη εδώ.