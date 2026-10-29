Η THEON θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης, παραγωγής και λειτουργίας της MERIO στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυό της.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του 80% της MERIO από την THEON, η οποία ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και έχει ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τη συναλλαγή. Παράλληλα, η συνεργασία των δύο εταιρειών αποδίδει ήδη τα πρώτα εμπορικά αποτελέσματα, με την εξασφάλιση νέας παραγγελίας ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ για τεχνολογικές λύσεις που προορίζονται για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της THEON, η συνεργασία με τη MERIO είχε ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για την ταχύτερη αξιοποίηση των εμπορικών και τεχνολογικών συνεργειών που προκύπτουν από τις εξαγορές. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει το διεθνές δίκτυο επιχειρηματικής ανάπτυξης της THEON, το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες που εντάσσονται στον όμιλο να αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες.

Η νέα παραγγελία των 5 εκατ. ευρώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των προβλεπόμενων εσόδων της MERIO για το 2026, αποτελώντας μια πρώτη ένδειξη των εμπορικών δυνατοτήτων που δημιουργεί η συνεργασία. Η THEON επιδιώκει να επαναλάβει το μοντέλο που ακολούθησε στην περίπτωση της εξαγοράς της KAPPA, όταν μέσα σε πέντε μήνες από την ολοκλήρωση της συναλλαγής εξασφαλίστηκαν νέες παραγγελίες σχεδόν ισόποσες με τα έσοδα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης της εταιρείας. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης, η διοικητική ομάδα και τα βασικά στελέχη της MERIO θα παραμείνουν στις θέσεις τους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τη διατήρηση της τεχνογνωσίας της. Παράλληλα, η THEON θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης, παραγωγής και λειτουργίας της MERIO στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυό της, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες αγορές και την επιτάχυνση της εμπορικής ανάπτυξης.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της THEON, Φιλίπ Μένικεν, επισήμανε ότι οι ομάδες των δύο εταιρειών συνεργάζονται ήδη στενά για την αξιοποίηση συνεργειών στους τομείς της εμπορικής ανάπτυξης και της έρευνας και ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η πρώτη παραγγελία αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις σε διαφορετικές αγορές για την ένταξη της MERIO σε επιχειρηματικές ευκαιρίες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός της εμπορικής της εμβέλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία με τη Safran, με την οποία προετοιμάζεται η τελική δομή κοινοπραξίας για συστήματα σταθεροποιημένων οπτικών πλατφορμών, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της MERIO.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, υπογράμμισε ότι η στρατηγική εξαγορών του ομίλου δεν περιορίζεται στην προσθήκη νέων τεχνολογιών, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της σύνδεσης εξειδικευμένων εταιρειών με το διεθνές πελατολόγιο και τις βιομηχανικές δυνατότητες της THEON. Όπως σημείωσε, η εξασφάλιση της πρώτης παραγγελίας για τη MERIO αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας αυτής της προσέγγισης, επαναλαμβάνοντας τη φιλοδοξία του ομίλου να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

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Η απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού της MERIO εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της THEON για ενίσχυση της τεχνολογικής και παραγωγικής της βάσης, με την εταιρεία να επιδιώκει την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένα αμυντικά συστήματα και λύσεις μη επανδρωμένων πλατφορμών στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.