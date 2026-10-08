Η ρύθμιση αφορά πολίτες που κατέχουν ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και επιθυμούν να προχωρήσουν στην εξαγορά τους.

Νέα παράταση, έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027, δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά κατεχόμενων ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνοντας πρόσθετο χρόνο στους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 5024/2023.

Η ρύθμιση αφορά πολίτες που κατέχουν ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και επιθυμούν να προχωρήσουν στην εξαγορά τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το σχετικό πλαίσιο θεσπίστηκε με τον νόμο 5024/2023, ο οποίος ρυθμίζει ζητήματα εξαγοράς κατεχόμενων δημοσίων ακινήτων και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Δημόσια ακίνητα: Παράταση έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027 για τις αιτήσεις εξαγοράς - Τι προβλέπει η απόφαση Πιερρακάκη

Με τη νέα απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεών τους.

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Ωστόσο, η παράταση δεν συνεπάγεται αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής ούτε αυτόματη έγκριση των αιτημάτων. Κάθε αίτηση εξακολουθεί να εξετάζεται βάσει των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται τροποποίηση στον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος εξαγοράς ή στους υπόλοιπους όρους που διέπουν τη διαδικασία.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος για την εξαγορά δημοσίων ακινήτων. Στην υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων Ακινήτων, η λειτουργία του οποίου καθορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία και να προσκομίζουν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εξέταση του αιτήματός τους.