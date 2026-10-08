Σημαντική δικαστική εξέλιξη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί τα σπίτια τους από τα έργα κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης, ώστε να τους επιδειχθούν τα έγγραφα από την «Ελληνικό Μετρό» από τις πραγματογνωμοσύνες σχετικά με τα κτίρια τα οποία υπεστησαν ζημιές. Οι κατοικοι της Κυψέλης θεωρουν τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους.

Μετά την εξελιξη αυτη, η «Ελληνικό Μετρό» και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό καλούνται να επιδείξουν τα έγγραφα στους ενάγοντες ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων που έχουν υποστεί κτίρια ώστε να εκκινήσει η αποκατάστασή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου των κατοίκων, Θανάση Καμπαγιάννη, η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την επίδειξη εγγράφων έγινε δεκτή στο σύνολό της από την Πρόεδρο Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ειδικότερα «η Ελληνικό Μετρό ΑΕ και η κοινοπραξία «AVAX-Ghella-Alstom» καλούνται να χορηγήσουν αντίγραφα των εγγράφων που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι μέσω εξώδικων προσκλήσεων και οχλήσεων επιτάσσονται να χορηγήσουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που οι κάτοικοι ζητούσαν με εξώδικες προσκλήσεις και οχλήσεις, μεταξύ άλλων: μελέτες των ειδικών εμπειρογνωμόνων για το 5ο μεσοδιάστημα Κυψέλη-Δικαστήρια και την επαναλειτουργία του ΤΒΜ που έχουν καταρτιστεί με επιμέλεια της Αναδόχου Κοινοπραξίας (Καββαδά, Babendererde), έγγραφα μεθόδου επανεκκίνησης, αξιολογήσεις Ελληνικό Μετρό ΑΕ, ημερολόγιο έργου, καταγραφές καθιζήσεων και εκθέσεις αξιολόγησης ΓΔΠ, μελέτες τρωτότητας όλων των επιπέδων, γεωτεχνικές μελέτες, κλπ.»

Παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων και του ΔΣΑ

Κατά τη διαδικασία εκδίκασης του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των κατοίκων άσκησαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Μετά την απόφαση επί της προσωρινής διαταγής, οι κάτοικοι αναμένουν πλέον την παράδοση των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο αίτημά τους.

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