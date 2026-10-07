Κατεπείγον χαρακτήρισαν οι κάτοικοι στην Κυψέλη το αίτημά τους να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την στατική επάρκεια των σπιτιών τους και την ασφάλειά τους.

Με το φόβο της πλημμύρας ζουν οι κάτοικοι των σπιτιών στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα του μετρό. Αύριο η απόφαση του Πρωτοδικείου για το αίτημα προσωρινής διαταγής να μπλοκάρουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό, στην περιοχή της Κυψέλης.

Κατεπείγον χαρακτήρισαν οι κάτοικοι στην Κυψέλη το αίτημά τους να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την στατική επάρκεια των σπιτιών τους και την ασφάλειά τους, καθώς, όπως τονίζουν, «οι καθιζήσεις συνεχίζονται και οι ρωγμές μεγαλώνουν». Τουλάχιστον 35 κτίρια και πολυκατοικίες της περιοχής έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό και «κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται σοβαρότερα».

Για το λόγο αυτό, κάτοικοι της Κυψέλης κατέθεσαν αίτηση προσωρινής διαταγής η οποία συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, στρεφόμενοι κατά της "Αττικό Μετρό" και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό για να τους επιδειχθούν τα έγγραφα (προκαταρκτικές εκθέσεις ΤΕΕ κ.ά.) για την υπόθεση των κτιρίων που έχουν υποστεί ρωγμές.

Στο πλευρό των κατοίκων είναι ο Δήμος Αθηναίων που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτούντων οι οποίοι ζητούν να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών

«Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που μένουν στα σπίτια, ότι αυτά είναι ασφαλή», τόνισε, στην κατάθεσή του ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής ΕΜΠ και πραγματογνώμονας που έχει διορίσει ο δήμος Αθηναίων. Ο μάρτυρας εξήγησε πως «οι καθιζήσεις που έχουν συμβεί δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλλονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης .. είναι κατεπείγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν». Και πρόσθεσε ότι το πρόβλημα είναι ουσιαστικό και σοβαρότατο, λέγοντας: «Δεν θα μείνω μόνο στο θέμα της αβεβαιότητας, κάθε άνθρωπος που πάει σπίτι του με βαριά καρδιά είναι κόστος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό. Είναι πραγματικό».

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Πρόεδρος:Λέτε να ληφθούν μέτρα. Η απάντηση του μετρό ποια είναι;

Μάρτυρας: Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση. Για να κριθεί ποιες εργασίες θα πρέπει να γίνουν, πρέπει να δούμε τα έγγραφα.

Από την πλευρά της εταιρείας «Αττικό Μετρό» κατέθεσε ο υποδιοικητής της γραμμής 4 του μετρό, Κωνσταντίνος Κίτσος, ο οποίος υποστήριξε ότι «οι καθιζήσεις είναι μηδέν. Έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες. Αυτά που έχει παραδώσει το ΤΕΕ δεν είναι οι τελικές εκθέσεις, υπάρχουν μόνο ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες».

Ωστόσο, οι νομικοί παραστάτες των κατοίκων της Κυψέλης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. «Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός η πλημμύρα», αναφέρουν οι κάτοικοι και καταγγέλλουν την εταιρία ότι αρνείται συστηματικά να τους δώσει τα τεχνικά στοιχεία. «Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία;» διερωτώνται και καταγγέλλουν πως «από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα Οκτώβριο δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Η κατάσταση ήταν επείγουσα από την αρχή, κάθε μέρα που περνά γίνεται υπερεπείγουσα"

Από την άλλη, οι νομικοί εκπρόσωποι της «Αττικό μετρό» και της κοινοπραξίας υποστηρίζουν πως έχουν στείλει έγγραφα και πως δεν θα προχωρήσουν τα έργα του μετροπόντικα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: « Έχει δεσμευτεί η εταιρεία μας ότι πρώτα θα τελειώσει η πραγματογνωμοσύνη, θα γίνει αξιολόγηση, θα παρουσιαστεί στο δήμο και στους κατοίκους και μετά θα επανεκκινήσουμε τα έργα. Το ΤΕΕ είχε πει θα τελειώσει Σεπτέμβριο την πραγματογνωμοσύνη, αλλά δεν έχει τελειώσει. Δεν μπορεί η «Αττικό Μετρό» να παρουσιάσει τελική λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή το έργο και έχουμε δεσμευτεί ενυπόγραφα"».