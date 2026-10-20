«Όλοι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων οφείλουν να ανέχονται εντός της οικίας τους τις τεχνικές εργασίες που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση και των υπόλοιπων ορόφων ή των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου», αναφέρει δικαστική απόφαση.

Η απροθυμία ενός εκ των ιδιοκτητών του τριώροφου ακινήτου στη Λιβαδειά να επιτρέψει την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την αντικατάσταση των σωλήνων αποχέτευσης, έχουν ως αποτέλεσμα, λόγω της συσσώρευσης των ακάθαρτων υδάτων, να μετατραπούν οι κοινόχρηστοι χώροι σε εστία μόλυνσης, απειλώντας την υγεία όλων των ενοίκων. Αυτός είναι ο λόγος που ο ιδιοκτήτης του πρώτου ορόφου προσέφυγε, όπως αναφέρει ο ίδιος στα δικαστήρια, καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Με την αίτησή του, ζητά να υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ισόγειου καταστήματος, κάτω από το οποίο διέρχονται οι σωληνώσεις του κοινόχρηστου αποχετευτικού δικτύου, να επιτρέψει σε συνεργείο υδραυλικών να μπει μέσα και να προχωρήσει στις εργασίες που είναι απαραίτητες. Διευκρινίζει μάλιστα ότι θα αναλάβει ο ίδιος ο αιτών το κόστος τόσο για την αντικατάσταση των κοινόχρηστων σωλήνων της αποχέτευσης που είναι κατασκευασμένοι από το 1975, όσο και για την αποκατάσταση τυχόν φθορών που προκληθούν στην ιδιοκτησία του.

Υγρασία, μούχλα και ποντίκια στους κοινόχρηστους χώρους

Και αυτό γιατί, παρά το εξώδικο που του έχει στείλει, όπως αναφέρει, εδώ και ένα χρόνο, εκείνος όχι μόνο δεν έχει ακόμη επιτρέψει την είσοδο του συνεργείου αλλά δεν έχει καν απαντήσει, με συνέπεια, το πρόβλημα με τα λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. «Με την πάροδο του χρόνου και τη συσσώρευση υδάτων και ακαθαρσιών στο κοινόχρηστο αποχετευτικό δίκτυο το πρόβλημα διογκώθηκε, καθώς τους τελευταίους δύο μήνες προέκυψαν φθορές και διαβρώσεις από την έντονη υγρασία σε τμήματα της τοιχοποιίας της οικοδομής που είναι σε επαφή με τις αποχετευτικές σωληνώσεις και συγκεκριμένα έχει εμφανισθεί υγρασία και μούχλα στον κοινόχρηστο διάδρομο του ισογείου που οδηγεί προς τους ορόφους της οικοδομής. Εξαιτίας δε των έντονων διαρροών των αποχετευτικών αγωγών, λιμνάζουν ακάθαρτα νερά ακόμα και σε κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής, σε σημεία του περνά το αποχετευτικό δίκτυο. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να προκαλούνται έντονες δυσοσμίες, οι οποίες εκτείνονται σε όλο το εσωτερικό της οικοδομής. Επιπροσθέτως όλα αυτά τα ακάθαρτα λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω των μικροβίων που φέρουν, έχουν προσελκύσει σε κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής αρουραίους, με αποτέλεσμα να συντρέχει σοβαρός κίνδυνος βλάβης της υγείας όλων των συνιδιοκτητών της οικοδομής και των λοιπών ενοίκων στα διαμερίσματα αυτής», αναφέρει μεταξύ άλλων ο αιτών ο οποίος έχει στο πλευρό του και την ιδιοκτήτρια του δεύτερου ορόφου.

Με δικαστική απόφαση οι εργασίες

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βοιωτίας, με την υπ’ αρ. 70/2026 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση, καθόσον, όπως αναφέρεται στο σχετικό σκεπτικό, « πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αιτούμενη προσωρινή ρύθμιση» , προκειμένου «να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να δεχθεί τη, με δαπάνες του αιτούντος, αντικατάσταση των κοινόχρηστων σωληνώσεων αποχέτευσης που διαπερνούν την οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου και οι οποίες προορίζεται να εξυπηρετούν όλα τα διαμερίσματα-οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως σε βάρος του για κάθε παραβίαση της απόφασης»

Υποχρέωση των ιδιοκτητών

Η απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις του ν. 3741/1929 που προβλέπει ότι «το θετικό στοιχείο της κυριότητας του οροφοκτήτη, δηλαδή η εξουσία του για απόλυτη χρήση της αυτοτελούς ιδιοκτησίας του πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη βλάπτονται τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών, που απορρέουν, είτε από τη δική τους αποκλειστική κυριότητα σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου, είτε από την αναγκαία συγκυριότητα τους σε κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής». Ως εκ τούτου, ο κάθε ιδιοκτήτης «είναι υποχρεωμένος να ανεχθεί μέσα στον όροφο ή διαμέρισμά του την εκτέλεση όσιων εργασιών είναι αναγκαίες για τη χρήση των λοιπών ορόφων ή διαμερισμάτων ή για τη κοινή χρήση καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών στα κοινά μέρη της οικοδομής».