Διαφορετικοί πάροχοι προχωρούν συχνά σε ξεχωριστές οδεύσεις καλωδίων οπτικών ινών, ακόμη και όταν υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι σωλήνες, κατανεμητές και άλλες κατάλληλες υποδομές.

Σημαντικές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εγκαθίστανται οι οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες καταγράφονται στη δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2024/1309.

Η διαδικασία, που ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου αναδεικνύει τις δυσκολίες που συνοδεύουν την επέκταση των δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων μέσα στα κτίρια. Παρότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης της ψηφιακής αναβάθμισης, ζητούν σαφέστερους κανόνες για τις παρεμβάσεις των παρόχων, την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Η κριτική επικεντρώνεται κυρίως στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις για την ενδοκτιριακή καλωδίωση και τις προϋποθέσεις πρόσβασης των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στα ακίνητα.

Ένα από τα ζητήματα που επανέρχονται στα δημοσιευμένα σχόλια είναι η εγκατάσταση πολλαπλών δικτύων στο ίδιο κτίριο. Συμμετέχοντες στη διαβούλευση υποστηρίζουν ότι διαφορετικοί πάροχοι προχωρούν συχνά σε ξεχωριστές οδεύσεις καλωδίων, ακόμη και όταν υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι σωλήνες, κατανεμητές και άλλες κατάλληλες υποδομές. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, προκαλεί επαναλαμβανόμενες διατρήσεις, φθορές στους τοίχους και παρεμβάσεις στα κλιμακοστάσια.

Προτείνεται να καταστεί σαφής η υποχρέωση αξιοποίησης της υφιστάμενης εγκατάστασης, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις, ώστε να αποφεύγεται η κατασκευή δεύτερου ή τρίτου παράλληλου δικτύου. Ορισμένοι σχολιαστές ζητούν μάλιστα η κοινή χρήση να καλύπτει όχι μόνο τις σωληνώσεις και τα κανάλια, αλλά και την ήδη εγκατεστημένη οπτική ίνα, όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

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Οι εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους

Σχόλια επέφερε η διαδικασία συναίνεσης για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους. Το σχέδιο προβλέπει ότι η εγκατάσταση μπορεί να προχωρήσει μετά την κοινοποίηση αίτησης στον διαχειριστή, εφόσον μέσα σε έναν μήνα δεν γνωστοποιηθεί ομόφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών που να απορρίπτει τις εργασίες. Σε σχόλιο υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα αντίδρασης των ιδιοκτητών, καθώς η επίτευξη ομοφωνίας είναι συχνά δύσκολη.

Ως εναλλακτική προτείνεται η προηγούμενη ρητή έγκριση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από γραπτή αίτηση του παρόχου και αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών παρεμβάσεων. Ζητείται επίσης να γνωστοποιούνται εγκαίρως τα σημεία από τα οποία θα περάσουν τα καλώδια, οι εργασίες που απαιτούνται και ο τρόπος αποκατάστασης των χώρων.

Κακοτεχνίες και πρόχειρες εγκαταστάσεις

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται ακόμη οι κακοτεχνίες και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν από πρόχειρες εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά συμμετέχοντος σε περιστατικό κατά το οποίο συνεργείο σχεδίαζε να περάσει καλωδίωση από υαλοπίνακα εισόδου και μεταλλικό στοιχείο της σκάλας, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν η παρέμβαση θα επηρέαζε τη σταθερότητά του. Με αφορμή ανάλογες περιπτώσεις, προτείνεται να προηγείται υποχρεωτική αυτοψία, να συντάσσεται τεχνικό σχέδιο και να ενημερώνονται εγγράφως οι συνιδιοκτήτες πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, ζητείται να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η ευθύνη τόσο του παρόχου όσο και του εργολάβου που εκτελεί την εγκατάσταση, ιδιαίτερα όταν οι παρεμβάσεις δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας.

Ξεχωριστή κριτική ασκείται στον τρόπο αποζημίωσης για φθορές που προκαλούνται κατά την τοποθέτηση οπτικών ινών. Το νομοσχέδιο προβλέπει αστική ευθύνη των παρόχων για ζημιές, ωστόσο σχολιαστές θεωρούν ότι η γενική αυτή διατύπωση δεν εξασφαλίζει γρήγορη αποκατάσταση. Όπως επισημαίνουν, οι ιδιοκτήτες μπορεί να χρειαστεί να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για ζημιές σε μάρμαρα, τοίχους ή άλλες εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η θέσπιση υποχρεωτικής εξωδικαστικής διαδικασίας, με άμεση αποκατάσταση ή αποζημίωση και εγγυήσεις από τη ρυθμιστική αρχή.

Σημαντικό μέρος των προτάσεων αφορά επίσης τα κτίρια που έχουν ήδη αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος Smart Readiness. Ζητείται το υφιστάμενο «Σήμα Έξυπνης Ετοιμότητας» να αναγνωρίζεται αυτομάτως για τη χορήγηση του νέου «Σήματος Ευρυζωνικής Υποδομής», χωρίς πρόσθετες πιστοποιήσεις, ελέγχους ή οικονομικές επιβαρύνσεις. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα επέκτασης της ενιαίας καλωδίωσης στις παλαιότερες πολυκατοικίες, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να δημιουργούν κοινή εγκατάσταση για όλα τα διαμερίσματα και να αποφεύγονται διαδοχικές εργασίες κάθε φορά που ένας ένοικος ζητά σύνδεση.

Στη διαβούλευση καταγράφεται, τέλος, πρόταση για αλλαγές στον τρόπο αξιοποίησης των επιδοτήσεων, όπως το Gigabit Voucher. Σύμφωνα με σχετικό σχόλιο, η χρηματοδότηση θα πρέπει να συνδέεται και με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, καθώς η εγκατάσταση οπτικής ίνας αποτελεί μόνιμη αναβάθμιση του κτιρίου, ανεξάρτητα από την παραμονή του εκάστοτε ενοικιαστή.