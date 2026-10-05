Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την προώθηση του νομοσχεδίου, η διαβούλευση για το οποίο είναι ανοικτή έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 09:00.

Την ανάγκη να μπει τέλος στις πολλαπλές και παράλληλες εγκαταστάσεις οπτικών ινών από διαφορετικούς παρόχους στις πολυκατοικίες επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, με παρέμβασή της στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού Gigabit και ενίσχυσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αποσαφήνιση των διατάξεων του άρθρου 8

Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την προώθηση του νομοσχεδίου, η διαβούλευση για το οποίο είναι ανοικτή έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 09:00, σημειώνοντας ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη ψηφιακή αναβάθμιση των κτιρίων και στην ανάπτυξη δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων.

Παράλληλα, ζητεί να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του άρθρου 8, ώστε το νέο πλαίσιο να μη συνεπάγεται πρόσθετη γραφειοκρατία και κόστος για τους ιδιοκτήτες, αλλά και να αποτρέπεται η εγκατάσταση νέων υποδομών όταν υπάρχουν ήδη κατάλληλες διαθέσιμες εγκαταστάσεις στο κτίριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΠΟΜΙΔΑ στα κτίρια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Smart Readiness» και έχουν λάβει «Σήμα Έξυπνης Ετοιμότητας». Προτείνει τα συγκεκριμένα ακίνητα να θεωρούνται αυτοδικαίως ότι πληρούν τις απαιτήσεις και να λαμβάνουν το νέο «Σήμα Ευρυζωνικής Υποδομής» χωρίς νέα διαδικασία, επανέλεγχο ή πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Τι ζητά για το «Smart Readiness»

Όπως επισημαίνει, μέσω του «Smart Readiness» έχουν ήδη εγκατασταθεί και πιστοποιηθεί υποδομές για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων. Η απαίτηση μιας δεύτερης διαδικασίας πιστοποίησης, επομένως, θα δημιουργούσε περιττή γραφειοκρατία για ιδιοκτήτες που έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Πολιτείας.

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Η Ομοσπονδία ζητεί επίσης να καταστεί σαφές ότι οι πάροχοι που εγκαθιστούν υποδομές εντός κτιρίων έχουν συγκεκριμένη υποχρέωση να ελαχιστοποιούν την όχληση και τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστη, κοινόκτητη και ιδιωτική περιουσία, αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα κάθε υφιστάμενη κατάλληλη ψηφιακή, ευρυζωνική ή τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση.

Η χρήση των υφιστάμενων υποδομών, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, θα πρέπει να γίνεται χωρίς πρόσθετο κόστος για τους ιδιοκτήτες και χωρίς εξαιρέσεις στα κτίρια που διαθέτουν σχετική πιστοποίηση.

«Πεδίο μάχης» οι κοινόχρηστοι χώροι

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ καλεί την Πολιτεία, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, να εκδώσει τις αναγκαίες εφαρμοστικές αποφάσεις, ώστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να σταματήσει η μετατροπή των εισόδων και των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών σε «πεδίο μάχης» μεταξύ παρόχων και να τερματιστεί το σημερινό «αλαλούμ» με τις παράλληλες εγκαταστάσεις οπτικών ινών.