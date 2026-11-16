Ο κ. Δούκας ζήτησε η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας της εταιρείας.

Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών στην Κυψέλη σε ασφαλή καταλύματα ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Το αίτημα διατυπώνεται σε επιστολή που απέστειλε σήμερα στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό.

Ο κ. Δούκας ζήτησε η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας της εταιρείας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

Δούκας για Κυψέλη: Άμεση μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών

Όπως επισήμανε, σε μία πολυκατοικία που έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη», οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) έχουν ήδη συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας άμεσο κίνδυνο.

«Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτήρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα», τόνισε ο δήμαρχος.