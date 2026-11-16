Με την τιμή του ελαιολάδου να φεύγει από τον παραγωγό στα 3 ευρώ περίπου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να καθυστερήσουν το μάζεμα της ελιάς, ελπίζοντας σε αύξηση τιμών το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στους παραγωγούς για το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Με την τιμή του ελαιολάδου να φεύγει από τον παραγωγό στα 3 ευρώ περίπου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να καθυστερήσουν το μάζεμα της ελιάς, ελπίζοντας σε αύξηση τιμών το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με ασθένειες όπως το γλοιοσπόριο (σ.σ. ανεβάζει την οξύτητα στο ελαιόλαδο), πολλαπλασιάζουν το ρίσκο για τους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Τρώμε ξύλο από παντού. Από τη χρηματιστηριακή τιμή του ελαιολάδου, από τα καιρικά φαινόμενα. Έχουν μείνει πίσω οι ελιές, με αρκετά προβλήματα ο καρπός, όχι όμως όπως τις προηγούμενες χρονιές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Σχολείου Ελιάς & Ελαιολάδου Καλαμάτας, Νίκος Κουτσούκος.

«Μην ξεχνάμε ότι είναι 15 Νοεμβρίου και τώρα ξεκινά η ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Η γειτονική Λακωνία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα» πρόσθεσε.

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Σε αδιέξοδο οι παραγωγοί, περιμένουν καλύτερες τιμές στο ελαιόλαδο, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν τη σοδειά

«Θέλουμε να μπούμε να μαζέψουμε, δεν μας το επιτρέπουν όμως οι εργάτες γης, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη, ούτε οι τιμές του ελαιολάδου για να είναι ένα κίνητρο. Γενικά υπάρχει μια απογοήτευση» τόνισε επίσης.

Σημειώνεται ότι τα νέα από την Ισπανία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Για πρώτη φορά η Ισπανία ανακοίνωσε μέτρα για την προστασία του κλάδου παραγωγής ελαιολάδου, καθώς υπάρχει υπερπροσφορά στην αγορά.

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Η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ελαιολάδου αναμένεται να βγάλει περίπου 1,6 εκατ. τόνους την ελαιοκομική περίοδο 2026/2027. Γι’ αυτό και το υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας ανακοίνωσε την προσωρινή απόσυρση - αποθήκευση του 12% της παραγωγής (σ.σ. περίπου 188.000 τόνοι ελαιολάδου), με στόχο τον περιορισμό της διαθέσιμης προσφοράς και τη σταθεροποίηση των τιμών.

Από τη στιγμή που η Ισπανία δεν θα έχει ελλείψεις, δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μεγάλες εισαγωγές ελαιολάδου από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η ξηρασία στην Ιβηρική είχε εκτοξεύσει τις τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο, με μεγάλο μέρος των εισαγωγών να γίνεται από την Ελλάδα.

Αντιμέτωποι με χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο και υψηλό κόστος καλλιέργειας

Την έντονη ανησυχία του για την πορεία της φετινής ελαιοκομικής περιόδου εξέφρασε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, Μιχάλης Αντωνόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Update» της ΕΡΤ.

Με τη συγκομιδή της ελιάς να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο και υψηλό κόστος καλλιέργειας. Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνόπουλος, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά και, κατά την εκτίμησή του, δεν αφήνουν περιθώριο κέρδους στους παραγωγούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmvv6xonmxd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ακόμη και στα 2,80 ευρώ οι τιμές του ελαιολάδου

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, οι τιμές του ελαιολάδου κυμαίνονται γενικά από 2,90 έως 3,40 ευρώ, με την υψηλότερη τιμή να αφορά ελαιόλαδα καλής ποιότητας, όπως το πιστοποιημένο ΠΟΠ Καλαμάτας.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το ελαιόλαδο πωλείται κάτω από τα 3 ευρώ.

«Έχουν γίνει πράξεις σε αυτές τις τιμές», ανέφερε, κάνοντας λόγο για πωλήσεις ακόμη και στα 2,80 ή 2,90 ευρώ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με το σημερινό κόστος, η τιμή του ελαιολάδου θα έπρεπε να βρίσκεται τουλάχιστον στα 5 με 6 ευρώ, ώστε να απομένει ένα μικρό κέρδος στον παραγωγό.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας συνέδεσε την πτώση των τιμών με τις εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, οι οποίες, όπως υποστήριξε, επηρεάζουν την ευρωπαϊκή αγορά.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο καθεστώς της «ενεργητικής τελειοποίησης», μέσω του οποίου επιτρέπονται εισαγωγές προϊόντων με σκοπό την επανεξαγωγή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, την προηγούμενη χρονιά εισήχθησαν από την Τυνησία 50.000 τόνοι ελαιολάδου για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ αναφέρθηκε και σε επιπλέον 200.000 τόνους που εισήχθησαν για επανεξαγωγή.

Κατά τον κ. Αντωνόπουλο, η δυνατότητα των εμπόρων να προμηθεύονται φθηνότερο ελαιόλαδο από τρίτες χώρες περιορίζει τη ζήτηση για τα ελληνικά και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ελαιόλαδα.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας ισχυρές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Χαμηλή τιμή στον παραγωγό, αλλά όχι στο ράφι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που εισπράττει ο παραγωγός και σε εκείνη που πληρώνει ο καταναλωτής.

Όπως είπε, παρά τη μεγάλη πτώση των τιμών παραγωγού, το ελαιόλαδο εξακολουθεί να πωλείται στα σούπερ μάρκετ πάνω από 7 με 8 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση.

Σημείωσε επίσης ότι στα ράφια διατίθεται ακόμη ελαιόλαδο προηγούμενων ετών και όχι της φετινής παραγωγής.

Για τον ίδιο, το βασικό πρόβλημα είναι ότι η μείωση της τιμής που εισπράττει ο παραγωγός δεν περνά αντίστοιχα στον καταναλωτή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η τιμή στο ράφι παραμένει περίπου δύο έως δυόμισι φορές υψηλότερη από την τιμή παραγωγού, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να πιέζονται οικονομικά χωρίς να βλέπουν ανάλογο όφελος οι καταναλωτές.