Θέσεις εργασίας σε τεχνικές ειδικότητες, και για υποψηφίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία.

Η METLEN διοργανώνει Ημέρα Καριέρας το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 16:00, στις εγκαταστάσεις της M Technologies στη Νέα Ιωνία Βόλου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε τεχνικές ειδικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους της M Technologies και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και την εκπαίδευση που παρέχεται.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν συγκολλητές, συναρμολογητές, ηλεκτρολόγους, τορναδόρους και εφαρμοστές και απευθύνονται και σε υποψηφίους χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Η M Technologies παρέχει πολύμηνη αμειβόμενη εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκειά της, δίνοντας στους εργαζομένους τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για την εργασία τους.

Η Ημέρα Καριέρας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της M Technologies για την ενίσχυση των παραγωγικών της δυνατοτήτων στον Βόλο και την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού που θα υποστηρίξει την επόμενη φάση της δραστηριότητάς της.

Στον Βόλο, η METLEN αναπτύσσει ένα σύγχρονο, πλήρες και καθετοποιημένο βιομηχανικό σύμπλεγμα, με προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.

Στο επίκεντρο αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι άνθρωποι, με έμφαση στη διαρκή μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται στην πράξη δίπλα σε τεχνικούς με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και τους εξοικειώνουν με τις απαιτήσεις της παραγωγής, την ακρίβεια και την ομαδική εργασία.

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Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Καριέρας της M Technologies, οι επισκέπτες θα μπορούν να συζητήσουν αναλυτικά το αντικείμενο και την καθημερινότητα κάθε ειδικότητας, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τις προοπτικές εξέλιξης, ώστε να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για την εργασία στην εταιρεία.

Όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η M Technologies μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 20 Νοεμβρίου.

Για τη δήλωση συμμετοχής, αρκεί να συμπληρώσουν τη φόρμα «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ METLEN | M TECHNOLOGIES».

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο 210 278 4008, τις καθημερινές από τις 08:00 έως τις 16:00.

Η προεγγραφή δεν είναι απαραίτητη: οι ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της M Technologies (Μυτιλήνης 15 και Εθνικών Αγώνων, Νέα Ιωνία Βόλου) την ημέρα της εκδήλωσης, από τις 10:00 έως τις 16:00, και να εγγραφούν δια ζώσης.