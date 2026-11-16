«Χωρίς πάτο το βαρέλι» της εγκατάλειψης των σχολείων στον Δήμο Αχαρνών καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγιεινής και ασφάλειας καταγγέλλεται στο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών, καθώς, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, εδώ και περισσότερο από έναν μήνα ποντίκια κυκλοφορούν στους χώρους του σχολείου, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να καλούνται να λειτουργούν υπό αυτές τις συνθήκες.

Η καταγγελία στρέφει τα πυρά στη Δημοτική Αρχή Αχαρνών, στην οποία αποδίδονται ευθύνες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί από το ΠΕ.ΑΝ Αττικής «Ο Σωκράτης», οι μέχρι τώρα ενέργειες περιορίζονται στην αντικατάσταση των ποντικοπαγίδων στις οποίες έχουν παγιδευτεί τρωκτικά και στον εντοπισμό των σημείων εισόδου τους, προκειμένου να κλείσουν οι σχετικές τρύπες. Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκαλεί η ενημέρωση ότι οι απαραίτητες εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, θέτοντας ένα εύλογο ερώτημα: Τι θα γίνει μέχρι τότε με την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού;

«Χωρίς πάτο το βαρέλι» της εγκατάλειψης των σχολείων στις Αχαρνές

Το πρόβλημα με τα ποντίκια στο Ειδικό Σχολείο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες του Δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα ποντίκια στο Ειδικό Σχολείο έρχονται να συμπληρώσουν το σκηνικό εγκατάλειψης των σχολείων στον Δήμο Αχαρνών σοβάδες που πέφτουν από ταβάνια, άβαφες αίθουσες, αίθουσες που πλημμυρίζουν και ταβάνια που στάζουν με την πρώτη βροχή, επικίνδυνοι αύλειοι χώροι και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…

«Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών μας δεν μπορεί να βασίζεται στη «ρουλέτα» της τύχης! Απαιτούμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η Δημοτική Αρχή Αχαρνών να πραγματοποιήσει, ως οφείλει στους δημότες της όλες τις απαραίτητες εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλα τα σχολεία του Δήμου, με προτεραιότητα το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, την ουσιαστική επιδιόρθωση όλων των κατασκευαστικών προβλημάτων των σχολείων του Δήμου»

Τέλος προειδοποιούν ότι «Το ζήτημα δεν αφορά απλώς μια ακόμη εκκρεμότητα συντήρησης. Αφορά την προστασία της υγείας παιδιών και εργαζομένων μέσα στις σχολικές μονάδες. Η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα σχολεία χρειάζονται άμεση φροντίδα, ουσιαστική συντήρηση και καθημερινή προστασία της υγείας όσων βρίσκονται σε αυτά.»