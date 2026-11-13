Οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Αναστάτωση προκάλεσε η πτώση τμήματος της οροφής στο 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε όταν το σχολείο ήταν κλειστό. Με απόφαση της δημάρχου, Χρύσας Αράπογλου, το νηπιαγωγείο θα παραμείνει κλειστό έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έκτακτες εργασίες επισκευής και να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του σχολικού χώρου σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Προηγήθηκε αυτοψία στο σχολικό κτίριο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς, ενώ ακολούθησε άμεση κινητοποίηση του αντιδημάρχου Παιδείας, Θάνου Γιαννακού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες αποκατάστασης προβλέπουν την τοποθέτηση νέων τσιμεντοσανίδων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην οροφή και να αποκατασταθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στο 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex. Οι εργασίες επισκευής θα συνεχιστούν και μετά την ερχόμενη Τρίτη, με τα παιδιά να κάνουν το μάθημά τους σε άλλες αίθουσες συγκροτήματος του Δήμου Καλαμαριάς, εως ότου αποφασιστεί ότι το κτίριο όπου στεγάζεται το 6ο πληροί και πάλι τις προϋποθέσεις για την παρουσία τους εκεί. Οι εργασίες αποκατάστασης προβλέπουν την τοποθέτηση νέων τσιμεντοσανίδων.