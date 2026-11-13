Ξεκινά τη Κυριακή 15/11 η νηστεία των Χριστούγεννων, η οποία διαρκεί σαράντα ημέρες και ολοκληρώνεται την παραμονή της μεγάλης εορτής, την Πέμπτη 24/12.

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα 2026, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Μαζί με την προετοιμασία για τα Χριστούγεννα ξεκινά και η καθιερωμένη νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μια περίοδος 40 ημερών που συνδυάζει τη διατροφική εγκράτεια με την πνευματική προετοιμασία των πιστών. Η Νηστεία των Χριστουγέννων, γνωστή και ως «Σαρανταήμερο» ή «Μικρή Σαρακοστή», αρχίζει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων.

Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι πιστοί προετοιμάζονται για τη γιορτή της Γέννησης του Χριστού, ακολουθώντας συγκεκριμένους διατροφικούς κανόνες, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας και τη θρησκευτική εορτή.

Τι απαγορεύεται στη νηστεία των Χριστουγέννων

Σε γενικές γραμμές, καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και προϊόντων που περιέχουν αυγά. Αντίθετα, στο καθημερινό διατροφολόγιο μπορούν να περιλαμβάνονται άφθονα λαχανικά, όσπρια, φρούτα, δημητριακά, ξηροί καρποί και φυτικά προϊόντα.

Ποιες ημέρες επιτρέπεται το ψάρι

Ένα από τα χαρακτηριστικά της νηστείας των Χριστουγέννων είναι ότι είναι λιγότερο αυστηρή από τη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Ειδικότερα, επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού τις περισσότερες ημέρες της περιόδου, με εξαίρεση τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Ξεχωριστή θέση έχει η γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου, κατά την οποία επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας. Φέτος η μεγάλη γιορτή «πέφτει» Σάββατο.

Κατά την τελευταία εβδομάδα της νηστείας, οι διατροφικοί περιορισμοί διαφοροποιούνται. Από τις 18 έως και τις 24 Δεκεμβρίου επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού και κρασιού, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, σύμφωνα με το γενικό νηστειοδρόμιο. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί την τελική προετοιμασία των πιστών για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων.

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Η νηστεία δεν αφορά μόνο τη διατροφή

Για την εκκλησία η νηστεία των Χριστουγέννων δεν περιορίζεται στην αποχή από συγκεκριμένες τροφές. Αποτελεί πρωτίστως μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας, κατά την οποία οι πιστοί καλούνται να ενισχύσουν την προσευχή, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη και την εγκράτεια. Η αποφυγή της κακίας, του θυμού, της κατάκρισης και των αρνητικών συναισθημάτων αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας, που συχνά περιγράφεται ως «νηστεία της ψυχής». Έτσι, το Σαρανταήμερο αποτελεί μια ευκαιρία εσωτερικής ανανέωσης και αυτοσυγκέντρωσης, με στόχο οι πιστοί να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα με αγάπη, ειρήνη και πνευματική γαλήνη.