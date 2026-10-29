Το σαρανταήμερο της νηστείας ολοκληρώνεται παραμονές Χριστουγέννων 2026, τι τρώμε και πότε καταλύεται.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και μαζί της πλησιάζει η καθιερωμένη νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γνωστή ως «Σαρανταήμερο». Πρόκειται για μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας ενόψει της Γέννησης του Χριστού, η οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες και είναι λιγότερο αυστηρή από τη νηστεία της Σαρακοστής. Για το 2026, η νηστεία των Χριστουγέννων ξεκινά την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων.

Τι τρώμε και τι αποφεύγουμε στη νηστεία των Χριστουγέννων

Κατά τη διάρκεια του Σαρανταημέρου, οι πιστοί απέχουν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Ωστόσο, προβλέπονται διαφοροποιήσεις ως προς την κατανάλωση ψαριού, λαδιού και κρασιού, ανάλογα με την ημέρα και την περίοδο της νηστείας.

Από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου, επιτρέπεται γενικά η κατανάλωση ψαριού, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, σύμφωνα με τη συνήθη εκκλησιαστική πρακτική.

Εξαίρεση αποτελεί η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου, κατά την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας.

Από τις 18 έως τις 23 Δεκεμβρίου, η νηστεία γίνεται αυστηρότερη, καθώς δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Η κατάλυση οίνου και ελαίου προβλέπεται, κατά τη συνήθη πρακτική, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, τηρείται αυστηρότερη νηστεία.

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Η νηστεία των Χριστουγέννων δεν περιορίζεται μόνο στις διατροφικές επιλογές. Αποτελεί, σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, περίοδο πνευματικής προετοιμασίας για τη μεγάλη γιορτή της Γέννησης του Χριστού. Η Εκκλησία τονίζει ότι η εγκράτεια στο φαγητό χρειάζεται να συνοδεύεται από προσπάθεια αποχής από τον θυμό, το ψέμα, την κακία και την αδικία, καθώς και από πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Έτσι, το Σαρανταήμερο αποτελεί για τους πιστούς μια πορεία αυτοσυγκράτησης και εσωτερικής ανανέωσης, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία για τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

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