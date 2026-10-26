Μαργαριτάρια, φιογκάκια και λαμπερές φούντες αλλάζουν την εικόνα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, με οικονομικές προτάσεις διακόσμησης να κερδίζουν έδαφος ενόψει των γιορτών του 2026.

Η παραδοσιακή διακόσμηση με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες μπάλες δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο για όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό δέντρο. Οι νέες τάσεις προτείνουν πιο πρωτότυπες επιλογές, αντλώντας έμπνευση ακόμη και από τον κόσμο της μόδας και των αξεσουάρ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρήση μαργαριταριών, αλλά και διακοσμητικών στοιχείων όπως οι φούντες και τα κρόσσια, που μεταφέρονται από τις γκαρνταρόμπες στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Τα μαργαριτάρια κάνουν την εμφάνισή τους στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μια διαφορετική προσέγγιση στη γιορτινή διακόσμηση παρουσιάζει η Kmart μέσα από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή της για το 2026. Για πρώτη φορά, η εταιρεία εντάσσει στη σειρά της διακοσμητικά με μαργαριταρένια όψη, δίνοντας μια πιο κομψή και ασυνήθιστη διάσταση στον στολισμό.

Τα συγκεκριμένα σχέδια παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Σίδνεϊ, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στα έντονα χρώματα και τα παραδοσιακά στολίδια. Η νέα πρόταση απευθύνεται σε όσους θέλουν να ανανεώσουν την εικόνα του δέντρου τους, προσθέτοντας διακριτικές πινελιές λάμψης και φινέτσας.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν ένα πακέτο με τρία φιογκάκια σε μαργαριταρένια απόχρωση, καθώς και δύο διακοσμητικά κλιπ σε σχήμα λουλουδιού.

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Για όσους επιθυμούν ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, υπάρχει επίσης γιρλάντα με σχέδιο που παραπέμπει σε μαργαριτάρια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση ολόκληρου του δέντρου.

Φούντες και πούλιες για περισσότερη λάμψη

Μια ακόμη πρόταση της νέας συλλογής συνδυάζει τη λάμψη των παραδοσιακών πούλιων με μια πιο πρακτική μορφή διακόσμησης. Τα πολυεπίπεδα στολίδια με φούντες από πούλιες προσφέρουν γιορτινή λάμψη χωρίς την ανάγκη χρήσης μεγάλων ποσοτήτων από τα κλασικά διακοσμητικά υλικά που συχνά σκορπίζονται στο πάτωμα.

Το πακέτο περιλαμβάνει τρία στολίδια. Διατίθεται σε χρυσό χρώμα, αλλά και σε συνδυασμό κόκκινου, ροζ και μοβ, δίνοντας τη δυνατότητα για διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς.

Από τις πασαρέλες στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Οι φούντες και τα κρόσσια έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα τον τελευταίο χρόνο, σε φούστες, τοπ, τσάντες και αξεσουάρ. Η κίνηση και η λάμψη που προσφέρουν έχουν κερδίσει την προσοχή σχεδιαστών και διασημοτήτων, με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε κόκκινα χαλιά, Εβδομάδες Μόδας και καταστήματα ένδυσης.

Η μεταφορά αυτών των στοιχείων στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση δείχνει πώς οι τάσεις της μόδας μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τον παραδοσιακό στολισμό των γιορτών.

Το ζητούμενο για τα Χριστούγεννα του 2026 είναι η δημιουργία ενός πιο προσωπικού και ξεχωριστού αποτελέσματος, χωρίς απαραίτητα μεγάλες δαπάνες. Με μικρές προσθήκες και οικονομικά διακοσμητικά, ακόμη και το πιο κλασικό δέντρο μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Πηγή: www.nine.com.au