Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό, κατά 5,2%.

Με ταχύτερο ρυθμό από το διαθέσιμο εισόδημά τους αυξήθηκαν οι καταναλωτικές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών το 2025, οδηγώντας σε περαιτέρω επιδείνωση του ποσοστού αποταμίευσης. Την ίδια ώρα, η ελληνική οικονομία περιόρισε τις εξωτερικές χρηματοδοτικές της ανάγκες, ενώ υποχώρησε το ποσοστό επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν αυξήθηκε κατά 3,7% το 2025, φτάνοντας τα 165,4 δισ. ευρώ, από 159,4 δισ. ευρώ το 2024.

Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν ταχύτερα από τα εισοδήματα

Ωστόσο, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό, κατά 5,2%, διαμορφούμενη στα 171,8 δισ. ευρώ, έναντι 163,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών να υποχωρήσει στο -3,9% το 2025, από -2,4% το 2024, καταγράφοντας επιδείνωση κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Η αρνητική αποταμίευση αποτυπώνει την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς η κατανάλωση αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα, περιορίζοντας τη δυνατότητα δημιουργίας αποθεμάτων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

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Μειώθηκε το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο

Παράλληλα, βελτίωση καταγράφηκε στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας. Το έλλειμμα περιορίστηκε στα 11,6 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 13,6 δισ. ευρώ το 2024.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν στα 109,7 δισ. ευρώ, από 113,6 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 98,1 δισ. ευρώ, έναντι 100 δισ. ευρώ το 2024.

Την ίδια περίοδο, η καθαρή λήψη δανείων της συνολικής οικονομίας από την αλλοδαπή μειώθηκε στα 8,6 δισ. ευρώ, από 13,8 δισ. ευρώ το 2024, υποδηλώνοντας περιορισμό των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών.

Τέλος, στο μέτωπο των επιχειρηματικών επενδύσεων, το ποσοστό επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών υποχώρησε στο 25,3% το 2025, από 26,3% το 2024.