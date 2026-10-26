Η αμυντική τεχνολογία προσελκύει ολοένα και περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια, με τις επενδύσεις να καταγράφουν θεαματική αύξηση μέσα στο 2026. Ωστόσο, οι υψηλές αποτιμήσεις και οι δυσκολίες εξόδου των επενδυτών εντείνουν τις ανησυχίες για τη δημιουργία μιας νέας επενδυτικής «φούσκας».

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο τομέας της αμυντικής τεχνολογίας, καθώς η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων οδηγούν δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η ταχύτατη εισροή κεφαλαίων ενισχύει τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις και τον κίνδυνο δημιουργίας επενδυτικής «φούσκας».

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook που παρουσιάζει το CNBC, οι επενδύσεις ανάπτυξης από εταιρείες private equity στην αμυντική τεχνολογία ανήλθαν σε 4 δισ. δολάρια κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, έναντι μόλις 500 εκατ. δολαρίων το 2024.

Η ανοδική τάση αποτυπώνεται και στον αριθμό των συμφωνιών, οι οποίες αυξήθηκαν από 15 το 2024 σε 31 το 2025, φτάνοντας τις 48 έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παράλληλα, νεοφυείς επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας σε χώρες του ΝΑΤΟ και συμμαχικά κράτη άντλησαν 27,1 δισ. δολάρια μέχρι τον Σεπτέμβριο, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τις συνολικές επενδύσεις του 2025.

Η αυξανόμενη ζήτηση για αυτόνομα drones, αντιπυραυλικά συστήματα, δορυφορικές εφαρμογές και προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό προσελκύει πλέον επενδυτικά κεφάλαια που παραδοσιακά επικεντρώνονταν σε μεγαλύτερες και περισσότερο εδραιωμένες επιχειρήσεις.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Advent International, η οποία ανακοίνωσε επενδυτική δέσμευση έως 1 δισ. δολαρίων για αμυντικές τεχνολογίες νέας γενιάς, έχοντας ήδη διαθέσει περίπου το 75% του ποσού.

Οι ανησυχίες για επενδυτική «φούσκα»

Ωστόσο, η επενδυτική κινητικότητα συνοδεύεται από αυξανόμενους κινδύνους. Πολλές εταιρείες αποκτούν υψηλές αποτιμήσεις με βάση τις τεχνολογικές προοπτικές τους, χωρίς αντίστοιχα έσοδα, κερδοφορία ή εξασφαλισμένες παραγγελίες.

Παράλληλα, η ανάγκη χρηματοδότησης της παραγωγικής επέκτασης δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου μικρότεροι αμυντικοί προμηθευτές χρειάζονται κεφάλαια για εγκαταστάσεις, προσωπικό και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Δυσκολίες στην έξοδο των επενδυτών

Σημαντική πρόκληση παραμένει και η δυνατότητα αποεπένδυσης. Από το 2021 έχουν καταγραφεί 504 συμφωνίες private equity στον αμυντικό τομέα, αλλά μόλις 101 έξοδοι επενδυτών.

Επιπλέον, οι δημόσιες εγγραφές αντιπροσώπευαν το 70% της αξίας των αποεπενδύσεων έως τον Σεπτέμβριο του 2026, αυξάνοντας την εξάρτηση από τις χρηματιστηριακές συνθήκες.