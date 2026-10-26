Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν στην πρωτοφανή επίθεση εναντίον χριστιανών στην Ιορδανία.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας συνέλαβαν σε επιχείρηση που διεξήγαγαν τις πρώτες πρωινές ώρες τρεις υπόπτους για την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρχών και μέσα ενημέρωσης του χασεμιτικού βασιλείου.

«Συλλάβαμε τους δολοφόνους, ερευνούμε όλες τις περιστάσεις που έσπρωξαν αυτούς τους νέους ανθρώπους στον εξτρεμισμό, και θα φροντίσουμε να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον αποδειχθεί ότι ενέχεται», τόνισε μέσω X ο ιορδανός υπουργός Εσωτερικών Μάζεν αλ Φαράγια.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών του βασιλείου, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή άνευ προηγουμένου εναντίον χριστιανών στη χώρα, που διαπράχθηκε από ενόπλους στο χωριό Χαμούντ (νότια) την Παρασκευή.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι οι «τρεις τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι» για την επίθεση συνελήφθησαν νωρίς το πρωί «μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι» στην επαρχία Καράκ, όπου βρίσκεται επίσης η εκκλησία που μπήκε στο στόχαστρο.

Όπως μετέδωσε η ίδια πηγή μέσω X, «και οι τρεις τραυματίστηκαν» σε ανταλλαγή πυρών, ενώ «κανένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας» δεν υπέστη τραυματισμό.

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