Εννέα νεκροί από την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία. «Σιδηρά πυγμή» υπόσχεται ο βασιλιάς.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την αιματηρή επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία, όπου τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 40 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή στον ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ του κυβερνείου Καράκ, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν.

Η Σαχάρα αλ Χάλσα, μία από τις γυναίκες που επέζησαν, περιέγραψε τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Βρισκόταν πίσω από μια κολόνα, συμμετέχοντας στην τελετή για την κόρη του ξαδέλφου της, όταν οι ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο.

«Τον φώναζα, αλλά είχε ήδη χαθεί»

Στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το σημείο, η γυναίκα αντίκρισε τους δράστες, αλλά και έναν ξάδελφό της, τον Άσεμ, τραυματισμένο στο έδαφος.

«Πήγα κοντά του και του είπα: Άσεμ, Άσεμ, αγάπη μου, απάντησέ μου», αφηγήθηκε.

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Όπως περιέγραψε, ο άνδρας άνοιξε για λίγο τα μάτια του και την κοίταξε, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μιλώντας από το σπίτι της, με θέα τον κόκκινο τρούλο της εκκλησίας, η Σαχάρα δήλωσε ότι θεωρεί τη διάσωσή της θεϊκή παρέμβαση.

«Η ζωή μου ξεκινά τώρα, διότι θα πέθαινα», ανέφερε, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της, Ζιάντ.

Εκείνος περιέγραψε πως έτρεξε προς την εκκλησία μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς και ένιωσε τεράστια ανακούφιση όταν διαπίστωσε ότι η σύζυγός του ήταν ζωντανή.

Οι κηδείες των θυμάτων πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, παρουσία συγγενών, κατοίκων και εκπροσώπων της Εκκλησίας.

Οκτώ φέρετρα, καλυμμένα με την ιορδανική σημαία, οδηγήθηκαν στο κοιμητήριο του χωριού, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς περιστατικά τέτοιας κλίμακας εναντίον της χριστιανικής μειονότητας θεωρούνται σπάνια στην Ιορδανία.

«Σιδηρά πυγμή» από τον βασιλιά Αμπντάλα

Ο βασιλιάς Αμπντάλα έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να αντιμετωπίσουν με «σιδηρά πυγμή» την τρομοκρατική απειλή.

Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν συνδέονται με εξτρεμιστική οργάνωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Παρά την τραγωδία, ο ιερέας Γιουχάνα Χαμάτι επέλεξε να στείλει μήνυμα ενότητας.

«Το μήνυμά μας από αυτή την εκκλησία, όπου διαπράχθηκε αυτό το φρικτό έγκλημα, είναι μήνυμα αγάπης, ειρήνης και καθησύχασης», δήλωσε, απευθυνόμενος στη διεθνή κοινότητα.