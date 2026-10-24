Δύο ακόμη νεκροί από την επίθεση σε εκκλησία. Ασύλληπτοι οι δράστες.

Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή (23/10) σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη νότια Ιορδανία, καθώς δύο από τους τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Τον νέο απολογισμό ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Ιορδανίας, Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ο αριθμός των νεκρών στην επίθεση εναντίον της εκκλησίας του χωριού Χαμούντ ανέβηκε σε εννέα μετά τον θάνατο ενός δεύτερου τραυματία που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός.

Νωρίτερα το Σάββατο (24/10), είχε ανακοινωθεί ο θάνατος ακόμη ενός τραυματία, ανεβάζοντας προσωρινά τον απολογισμό στους οκτώ.

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Σύμφωνα με τον Ιορδανό υπουργό Υγείας, 25 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστησαν κατά την επίθεση.

Η επίθεση κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε ελληνορθόδοξο ναό στο χωριό Χαμούντ, στο κυβερνείο Καράκ, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφαλείας, οι ένοπλοι εισήλθαν στον περίβολο της εκκλησίας και άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάζεν Αλ-Φαράγια, απέδωσε την επίθεση σε «μια ομάδα εξτρεμιστών», διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση για τη σύλληψη των υπευθύνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η σύλληψη κάποιου υπόπτου, ενώ δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα των δραστών.

Τριήμερο πένθος και παρέμβαση του βασιλιά Αμπντάλα

Ο βασιλιάς Αμπντάλα καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική ενέργεια», και επισκέφθηκε τραυματίες που νοσηλεύονται στο Καράκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X διαβεβαίωσε ότι στους δράστες θα επιβληθούν οι αυστηρότερες ποινές.

«Η ασφάλεια και η προστασία των Ιορδανών αποτελούν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να παραβιάζονται», τόνισε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, με τις σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες.

Το κυβερνείο Καράκ αριθμεί περίπου 375.000 κατοίκους και φιλοξενεί σημαντική χριστιανική κοινότητα. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν το 2% έως 3% του πληθυσμού της Ιορδανίας, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι σουνίτες μουσουλμάνοι.