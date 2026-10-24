Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμάν επιβεβαίωσε την αυξημένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη νεκρώσιμη ακολουθία. Οι αρχές χαρακτηρίζουν το περιστατικό πράξη εξτρεμιστικής τρομοκρατίας και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Χαμούντ, στο κυβερνείο Καράκ, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν, προκαλώντας σοκ στην τοπική χριστιανική κοινότητα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Νάσερ αλ Μπουρκάν, ο οποίος βρισκόταν μέσα στον ναό για την κηδεία συγγενικού του προσώπου.

Όπως περιέγραψε, αρχικά πίστεψε ότι ο θόρυβος προερχόταν από έκρηξη κλιματιστικού. Ωστόσο, οι συνεχόμενοι πυροβολισμοί τον έκαναν να αντιληφθεί τι πραγματικά συνέβαινε.

«Είδα δύο άνδρες, ο ένας κρατούσε περίστροφο»

Σύμφωνα με τον Μπουρκάν, οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να προστατευτούν, ενώ ορισμένοι τραυματίες αναζήτησαν καταφύγιο στο εσωτερικό της εκκλησίας.

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«Όταν επιτέλους επικράτησε ησυχία, κοίταξα έξω από το παράθυρο πίσω μου και είδα δύο άτομα. Ο ένας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ ο άλλος όχι και κρατούσε ένα περίστροφο», ανέφερε.

Ο δικηγόρος περιέγραψε ότι ένας από τους ενόπλους, που βρισκόταν σε απόσταση περίπου δύο μέτρων, έστρεψε το όπλο προς το μέρος του και άρχισε να πυροβολεί.

Από τα τζάμια που έσπασαν, θραύσματα τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο, προκαλώντας αιμορραγία. Παρά τον τραυματισμό του, αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι ήταν καλά.

Λίγο αργότερα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γιο του, ο οποίος επίσης βρισκόταν στην εκκλησία και του ανακοίνωσε ότι είχε τραυματιστεί από σφαίρα στο πόδι και νοσηλευόταν.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Οι ιορδανικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό των ενόπλων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί εάν συνδέονται με κάποια γνωστή εξτρεμιστική οργάνωση.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα επισκέφθηκε το Καράκ λίγες ώρες μετά το περιστατικό, διαμηνύοντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπιστούν «με σιδηρά πυγμή».

Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε εμπορικά κέντρα, ξένες πρεσβείες και άλλες ευαίσθητες εγκαταστάσεις της χώρας.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Αμάν επιβεβαίωσε την αυξημένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Η επίθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς αντίστοιχα περιστατικά θεωρούνται σπάνια στην Ιορδανία.