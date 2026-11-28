Η επίθεση σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου της Cepal είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου 2026, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Στην εξιχνίαση της επίθεσης σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Cepal, που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Κηφισιά, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, ταυτοποιώντας και συλλαμβάνοντας τρεις άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας 39χρονος, ο οποίος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση, καθώς είχε συλληφθεί πρόσφατα για κατοχή βαρύ οπλισμού στα Καλύβια.

Η ταυτοποίηση του για τη συγκεκριμένη υπόθεση ήρθε μετά την πρόσφατη σύλληψή του, όταν, στο πλαίσιο έρευνας των αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών, είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του και στην οικία του στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκισή του.

Η επίθεση σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου της Cepal είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου 2026, στην περιοχή της Κηφισιάς, όταν οι δράστες, αφού είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του παθόντα, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο με πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, προκάλεσαν σκόπιμα σύγκρουση στο πίσω μέρος του οχήματός του, ακινητοποιώντας το, ενώ στη συνέχεια να του επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στη συνέχεια διέφυγαν. Ο επιχειρηματίας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, μαζί με τον 39χρονο στην επίθεση συμμετείχαν ακόμα δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίοι επίσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες όπου εντοπίστηκαν όπλα, συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας», ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.

Επιπλέον, συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, συγγενής του 28χρονου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, χωρίς να προκύπτει συμμετοχή του στη συμμορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά, από τις έρευνες σε οικίες στην Αττική και σε κελί Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια,

κυνηγετικό τυφέκιο,

αεροβόλο περίστροφο,

χειροβομβίδα κρότου-λάμψης ,

272 φυσίγγια,

16 μαχαίρια,

3 ρόπαλα,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

2 ζεύγη χειροπέδων,

9.500 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),

688,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2 ζυγαριές ακριβείας,

8 τρίφτες,

3 συσκευές γεωεντοπισμού (GPS tracker),

64.225 ευρώ,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα (το ένα κλεμμένο) και

3 δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Παρά την εξιχνίαση της επίθεσης και τον εντοπισμό των τριών φερόμενων ως φυσικών αυτουργών, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με βασικό ζητούμενο να αποσαφηνιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την οργανωμένη επίθεση, αλλά και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε στη στοχοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.