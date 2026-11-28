Η υπόθεση της σύλληψής του είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, όταν τον περασμένο Αύγουστο ο 43χρονος εντοπίστηκε στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών βρίσκεται πλέον ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της δράσης της οποίας δολοφονήθηκε ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, τον Ιανουάριο του 2024, στον Νέο Κόσμο.

Ο 43χρονος συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά την παράδοσή του από τις τουρκικές Αρχές, στο πλαίσιο εκτέλεσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Η υπόθεση της σύλληψής του είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, όταν τον περασμένο Αύγουστο εντοπίστηκε στα Κατεχόμενα της Κύπρου, στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, και συνελήφθη από τις τοπικές Αρχές για υπόθεση που δε σχετιζόταν με τη δολοφονία Ζαμπούνη, καθώς κατηγορήθηκε για παράνομη παραμονή και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης.

Η συνεργασία των Αρχών Ελλάδας - Τουρκίας

Μετά τη σύλληψή του στα Κατεχόμενα, ο 43χρονος μεταφέρθηκε στην Τουρκία, όπου ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του από τις ελληνικές Αρχές. Η Ελλάδα με την Τουρκία δεν έχουν συμφωνία έκδοσης, ωστόσο οι διωκτικές Αρχές των δύο χωρών έχουν αναπτύξει καλή συνεργασία και έτσι κατάφεραν οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ να ξεπεράσουν τα διπλωματικά προβλήματα που υπήρχαν με την παράδοση του 43χρονου εκτελεστή Αλεξέι Σόκπα γνωστού και ως «Κινέζου», μέλους της Ρωσόφωνης Μαφίας του Έντικ.

Κατόπιν συνεννοήσεως, οι τουρκικές Αρχές πήγαν τον «Κινέζο» στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, εκεί μετέβησαν Έλληνες αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όπου τον παρέλαβαν, τον συνόδευσαν με πτήση μέχρι την Αθήνα και από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όπου συνελήφθη επίσημα βάσει του εθνικού εντάλματος.

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Τα στοιχεία και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ. την 1η Αυγούστου 2026, καθώς είχε ταυτοποιηθεί ως ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ.

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, γνωστός στους κόλπους της λεγόμενης Greek Mafia με το προσωνύμιο «Ζαμπόν», δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Η υπόθεση είχε αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες έρευνες των Αρχών για τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, ενώ ο 43χρονος «Κινέζος» είχε ταυτοποιηθεί ως ένας από τους φερόμενους συμμετέχοντες στην εγκληματική ενέργεια.

Η εκτέλεση είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, λίγο μετά τις 2:00 δύο δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε, στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού, και τον πυροβόλησαν με καλάσνικοφ. Ο 44χρονος έπεσε νεκρός στο έδαφος, ενώ το μαύρο τζιπ του γέμισε τρύπες από τους γεμιστήρες που άδειασαν οι εκτελεστές, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σχεδόν 100 σφαίρες.