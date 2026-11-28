Στα Κατεχόμενα είχε βρει καταφύγιο ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα, γνωστός και με το προσωνύμιο «Κινέζος», μετά τη δολοφονία Ζαμπούνη.

Ο 43χρονος φερόμενος εκτελεστής της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο το 2024 εντοπίστηκε να είχε διαφύγει στα Κατεχόμενα της Κύπρου, όπως αποκάλυψε η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ την Παρασκευή (27/11).

Ο 43χρονος, γνωστός και ως «Κινέζος», συνελήφθη την Παρασκευή, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα. Ο βαρύς ποινικός είχε προσπαθήσει να κρύψει τα ίχνη του μετά τη στυγερή δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Σύμφωνα με την αστυνομία η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Σε βάρος του 43χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, τη 14/1/2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Πρόκειται για τον Αλεξέι Σόπκα γνωστό και ως «Κινέζο» ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο στα κατεχόμενα της Κύπρου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το ελληνικό FBI τον είχε ταυτοποιήσει ως μέλος της ομάδας εκτελεστών της εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ.

Το χρονικό της εκτέλεσης Ζαμπούνη

Σε βίντεο, που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύφθηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση του 44χρονου, γνωστού μέλους της Greek Mafia. Το μαφιόζικο χτύπημα διήρκεσε μόλις 28 δευτερόλεπτα.

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Όπως φαίνεται ο Βαγγέλης Ζαμπούνης μπαίνει στο τζιπ του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το βενζινάδικο, ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ένα όχημα παρκάρει και δύο άνδρες με καλάσνικοφ στα χέρια κατευθύνονταν προς το όχημα του 44χρονου. Ο πρώτος φτάνει στην πόρτα του Ζαμπούνη και αδειάζει το καλάσνικοφ, ενώ στη συνέχεια τοποθετεί στον γεμιστήρα και ξαναρίχνει. Στη συνέχεια, δεύτερος εκτελεστής αρχίζει να πυροβολεί από τη δεξιά πλευρά.

Αμέσως μετά, ο πρώτος άνδρας ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με περίστροφο πυροβολεί τον Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Αμέσως μετά οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους και εξαφανίζονται από το σημείο του εγκλήματος.

Το σκούρο μπλε τζιπ βρέθηκε καμένο, στην Λεωφόρο Αθηνών στο Δαφνί και παρελήφθη από γερανό της Αστυνομίας, για να μεταφερθεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξωτερικά του αυτοκινήτου βρέθηκαν 97 κάλυκες, ενώ εσωτερικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι και θα καταμετρηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι δράστες, οι οποίοι είχαν στήσει καρτέρι στον 44χρονο, σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν τρεις ή τέσσερις και επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ πιθανολογείται ότι υπήρχε και δεύτερη ομάδα υποστήριξης, καθώς μετά τη δολοφονία εθεάθη και μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να απομακρύνεται από το σημείο.