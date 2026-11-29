Η κακοκαιρία Άργος φέρνει θυελλώδεις βοριάδες στην Αττική. LIVE όλες οι εξελίξεις. Πού υπάρχουν προβλήματα.

Η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης του καιρού, με τις Αρχές να απευθύνουν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την Εύβοια και τη Σκύρο, ενώ τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές, από πλημμυρικά φαινόμενα μέχρι κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών, αναδεικνύουν τη σφοδρότητα των φαινομένων. Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την κακοκαιρία συνεχίζονται.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στην Αττική, καθώς στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περιφέρειας. Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, μετακινήσεις αντικειμένων και προβλήματα στις μεταφορές.

Αντίστοιχες προειδοποιήσεις μέσω του 112 εστάλησαν στην Εύβοια και τη Σκύρο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων περιστατικών.

Ήδη η κακοκαιρία έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για περιστατικά που σχετίζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

Η κακοκαιρία «Άργος» δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυνάμεις του έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν περιστατικά που αφορούν κοπές επικίνδυνων δέντρων, αντλήσεις υδάτων, απομακρύνσεις αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους, αλλά και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Την ίδια στιγμή, σε περιοχές της χώρας καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, φουσκωμένα ποτάμια και κατολισθήσεις, ενώ οι ισχυρές χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει χειμωνιάτικο σκηνικό σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής (Red Code), καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να δεχθούν σημαντική επιβάρυνση από τα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ στο νότιο τμήμα του.

LIVE η πορεία και η ένταση των ανέμων

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