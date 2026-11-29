Η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης του καιρού, με τις Αρχές να απευθύνουν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.
Το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την Εύβοια και τη Σκύρο, ενώ τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές, από πλημμυρικά φαινόμενα μέχρι κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών, αναδεικνύουν τη σφοδρότητα των φαινομένων. Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την κακοκαιρία συνεχίζονται.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στην Αττική, καθώς στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περιφέρειας. Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.
Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, μετακινήσεις αντικειμένων και προβλήματα στις μεταφορές.
Αντίστοιχες προειδοποιήσεις μέσω του 112 εστάλησαν στην Εύβοια και τη Σκύρο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων περιστατικών.
Ήδη η κακοκαιρία έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για περιστατικά που σχετίζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.
Η κακοκαιρία «Άργος» δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυνάμεις του έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν περιστατικά που αφορούν κοπές επικίνδυνων δέντρων, αντλήσεις υδάτων, απομακρύνσεις αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους, αλλά και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία.
Την ίδια στιγμή, σε περιοχές της χώρας καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, φουσκωμένα ποτάμια και κατολισθήσεις, ενώ οι ισχυρές χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει χειμωνιάτικο σκηνικό σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής (Red Code), καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να δεχθούν σημαντική επιβάρυνση από τα καιρικά φαινόμενα.
Παράλληλα, για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ στο νότιο τμήμα του.
LIVE η πορεία και η ένταση των ανέμων
LIVE οι βροχές και οι χιονοπτώσεις
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Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας λόγω συσσώρευσης υδάτων16:26:22
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος», με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο οδικό δίκτυο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο 63ο χιλιόμετρο, στην περιοχή της Βοιωτίας.
Η διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία και συγκεκριμένα το τμήμα από το ύψος του κόμβου Οινόης – Δήλεσι, καθώς η συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.
Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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Κλειστοί δρόμοι στον Ωρωπό16:19:24
Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος», με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές κυκλοφορίας και σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων στα ρέματα της περιοχής.
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Υπερχείλισε ο ποτάμος Πάμισος στα Τρίκαλα (Βίντεο)16:16:27
Στον επαρχιακό δρόμο Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων – Μαγούλας Καρδίτσας στο ύψος της γέφυρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων καθώς υπερχείλισε ο ποταμός Πάμισος.
Εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης είναι στο νερό. Η ποσότητα του νερού είναι μεγάλη, καθώς έβρεχε συνεχώς από χθες στα ορεινά και πεδινά διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μουζακίου.
{https://www.youtube.com/watch?v=bnayYYEdkwU}
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«Ντυμένος» στα λευκά ο Παρνασσός16:11:48
{https://www.facebook.com/reel/1501126381900385}
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Εγκλωβισμένοι 20 εκδρομείς στο καταφύγιο του Μπούρινου στην Κοζάνη16:10:08
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (29.11.2026) επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό περίπου 20 εκδρομέων από το ορειβατικό καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου, καθώς η έντονη χιονόπτωση και ο παγετός έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την επιστροφή τους.
Οι εκδρομείς είχαν μεταβεί με τα αυτοκίνητά τους στο καταφύγιο του Μπούρινου, όπου και διανυκτέρευσαν. Ωστόσο, η συνεχής χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα το ύψος του χιονιού να ξεπεράσει τους 40 πόντους, με τους ίδιους να αδυνατούν να αποχωρήσουν από την περιοχή.
Βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια, επικοινώνησαν με το 112 και ζήτησαν βοήθεια. Οχήματα της Πυροσβεστικής κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται η κόκκινη μπάρα, χωρίς όμως να μπορούν να συνεχίσουν προς το καταφύγιο.
Στην περιοχή έχει σταλεί και γκρέιντερ του Δήμου Βοΐου, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες διάνοιξης του δρόμου και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστών.
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς η χιονόπτωση δεν έχει σταματήσει, ενώ ο παγετός δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες των συνεργείων.