Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στον Δήμο Φλώρινας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου εν μέσω της επέλασης της κακοκαιρίας «Άργος» στη Βόρεια Ελλάδα.
Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, λόγω των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.
Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
Κλειστά επίσης θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.