Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στον Δήμο Φλώρινας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου εν μέσω της επέλασης της κακοκαιρίας «Άργος» στη Βόρεια Ελλάδα.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά επίσης θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.