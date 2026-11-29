Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία «Άργος» έφερε χειμωνιάτικο σκηνικό στη βόρεια Ελλάδα, με τη Φλώρινα να ντύνεται στα λευκά και τις χιονοπτώσεις να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες.

Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (29/11), αρκετές περιοχές της Μακεδονίας βρίσκονται υπό κλοιό χιονιά, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει αισθητή πτώση και τα φαινόμενα να επεκτείνονται ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Έντονες χιονοπτώσεις έχουν καταγραφεί στη Βεύη Φλώρινας και στη Βασιλίτσα Γρεβενών, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Δράμας, ενώ τα εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας. Στη Φλώρινα δεν αποκλείεται η χιονόστρωση να φτάσει τα 10 εκατοστά μέσα στην πόλη και τα 30 εκατοστά στα γύρω ορεινά.

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Σε ισχύ βρίσκεται η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για πυκνές χιονοπτώσεις, ενώ οι οδηγοί που κινούνται στο ορεινό οδικό δίκτυο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διαθέτουν αντιολισθητικά μέσα.

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Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

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Δείτε εδώ που χιονίζει τώρα

Χιόνια και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Η κακοκαιρία «Άργος» φέρνει πλέον συνθήκες βαρυχειμωνιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας.

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Καθώς, όμως, η θερμοκρασία θα υποχωρεί σημαντικά, χιόνια προβλέπονται και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θράκη και τη Μακεδονία, βαθμιαία στη Θεσσαλία και πιθανώς στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα.