Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα δυτικά, με βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 14 με 17 βαθμούς στα βόρεια και τους 20 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη επικράτεια. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενώ πιο ήπιες συνθήκες θα επικρατήσουν στο νότιο Αιγαίο.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Νεφώσεις, κατά περιόδους πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 16 βαθμούς.