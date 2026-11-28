Από χθες είναι σε εξέλιξη η τριήμερη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Κακοκαιρία με βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες που θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας μέσα στην ημέρα περιμένουμε σήμερα. Ο καιρός αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Από χθες είναι σε εξέλιξη η τριήμερη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ την Κυριακή θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Σάββατο αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Την Κυριακή, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρεί, οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα, φτάνοντας στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Χιόνια αναμένονται και στην Πάρνηθα, ενώ από τη Δευτέρα χιονοπτώσεις προβλέπονται και στην Πελοπόννησο.

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Σε Red code τρεις Περιφέρειες

Έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται , από σήμερα και για αύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 οι ακόλουθες περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

Περιφέρεια Ηπείρου και

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Επιπρόσθετα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου θα τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο των παραπάνω , όπως αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία

Νωρίτερα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr. παρουσίασε στοιχεδία για την επικείμενη κακοκαιρία.

Όπως αναφέρει το METEO, βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί το απόγευμα της Παρασκευής ανατολικά και θα επηρεάσει τη χώρα μας με έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας το Σάββατο (28/11) κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή (29/11) κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.

Το Σάββατο (1η φάση της κακοκαιρίας) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Την Κυριακή (2η φάση της κακοκαιρίας) τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα, ενώ βαθμιαία στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.