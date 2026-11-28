Ένας εύκολος τρόπος να προσπαθήσεις να μιλήσεις στους νέους είναι να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις τους, να δανειστείς τα σύμβολά τους, να αναφερθείς σε ένα δημοφιλές videogame και να ελπίσεις ότι το βίντεο θα γίνει viral.

Σε όλη μου τη διαδρομή έχω επιλέξει έναν δύσκολο δρόμο - τρόπο: να ακούσω με προσοχή τις πραγματικές αγωνίες τους και να απαντώ στα προβλήματά τους. Η συζήτηση που άνοιξε με την αναφορά του πρωθυπουργού στο GTA VI δεν αποτελεί απλά μία ιστορία επικοινωνιακής αστοχίας. Αποκαλύπτει μία βαθύτερη αντίληψη για την πολιτική, δηλαδή την πεποίθηση ότι η απόσταση ανάμεσα στην εξουσία και τη νέα γενιά μπορεί να καλυφθεί με ένα trend, ένα αστείο ή μία αναφορά στην ποπ κουλτούρα.

Οι νέοι έχουν ανάγκη από τους «πολιτικούς» να κατανοούν τη ζωή τους. Περιμένουν να ακούσουν λύσεις για το ενοίκιο, για το πόσο δύσκολο είναι να βρουν μία αξιοπρεπή δουλειά και πόσο μακρινή μοιάζει η δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Η νέα γενιά είναι μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι επιστήμονες και παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με διαφορετικές δυνατότητες. Αυτό που τους συνδέει είναι μία γενικευμένη αίσθηση ανασφάλειας.

Μεγάλωσαν μέσα σε διαδοχικές κρίσεις, οικονομική κατάρρευση, πανδημία, ενεργειακή ανασφάλεια, ακρίβεια και γεωπολιτική ένταση. Άκουσαν πολλές φορές ότι αποτελούν «το μέλλον», αλλά βλέπουν το παρόν τους να συρρικνώνεται. Εργάζονται με χαμηλές αποδοχές, ελαστικά ωράρια και αβέβαιες συμβάσεις. Αρκετοί εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας την αξιοπρέπεια που δεν βρήκαν εδώ. Ακόμη και όσοι έχουν σταθερή εργασία δυσκολεύονται να σχεδιάσουν τη ζωή τους, επειδή το κόστος στέγης απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους. Η γενιά των τριάντα βιώνει την αυτονομία ως πολυτέλεια.

Την ίδια στιγμή έχουμε ένα δεύτερο πεδίο ανασφάλειας: ο ψηφιακός κόσμος. Σύμφωνα με την έρευνα ESPAD (2025) το 71% των εφήβων ηλικίας 16 ετών ασχολούνταν με ηλεκτρονικά παιχνίδια, έναντι 59% το 2019. Αντίστοιχα στοιχεία δείχνουν ότι διαδικτυακά παιχνίδια παίζει μεγάλο ποσοστό παιδιών τόσο στο Δημοτικό όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η οθόνη γίνεται το μοναδικό καταφύγιο από μία πραγματικότητα που δεν προσφέρει εναλλακτικές. Όταν δεν υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι αθλητισμού και πολιτισμού, όταν η πόλη δεν προσφέρει ασφαλείς δημόσιους χώρους και όταν η συμμετοχή σε δραστηριότητες εξαρτάται από το εισόδημα της οικογένειας, τότε η ψηφιακή φυγή γίνεται εύκολη λύση. Η εξάρτηση από την οθόνη αντιμετωπίζεται δημιουργώντας έναν πραγματικό κόσμο στον οποίο αξίζει να συμμετέχεις.

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Το GTA VI φέρει ηλικιακή κατάταξη 18+ λόγω του περιεχομένου του. Επομένως δεν μπορεί από τη μία πλευρά η Πολιτεία να δηλώνει ότι προστατεύει τους ανηλίκους από τους ψηφιακούς κινδύνους και από την άλλη να χρησιμοποιεί ένα προϊόν για ενήλικες ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας προς παιδιά και εφήβους.

Όταν οι πολιτικοί επιλέγουν να μιλούν για videogames, μουσική ή social media πρέπει να γνωρίζουν για τι μιλούν και να σέβονται το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Η αυθεντική επικοινωνία είναι κατανόηση. Η απάντηση απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη νέα γενιά.

Αξιοπρεπείς μισθούς και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ώστε η εργασία να προσφέρει ανεξαρτησία και όχι απλώς επιβίωση. Δημόσια πολιτική προσιτής στέγης, με αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, φοιτητικές εστίες και προστασία των ενοικιαστών. Δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες σε κάθε γειτονιά.

Παράλληλα, χρειαζόμαστε ψηφιακό αλφαβητισμό» από το σχολείο, που συνεπάγεται εκπαίδευσης στη διαχείριση του χρόνου, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην αναγνώριση της παραπληροφόρησης και στην αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Απαιτούνται σχολικοί ψυχολόγοι, υπηρεσίες ψυχικής υγείας χωρίς οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια και πραγματική ενημέρωση των γονέων. Η ψυχική υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο όταν ένα παιδί φτάσει στα όριά του. Οι νέοι χρειάζονται συμμετοχή, να έχουν λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το σχολείο, την εργασία, την πόλη και το μέλλον τους. Δεν είναι διακοσμητικό ακροατήριο για προεκλογικά βίντεο, αλλά πολίτες με κρίση, εμπειρίες και απαιτήσεις κι έτσι οφείλουμε με σεβασμό να τους αντιμετωπίσουμε.

(Ο Μίλτος Τόσκας είναι φαρμακοποιός, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, δημοσιογράφος, κριτικός βιβλίων)