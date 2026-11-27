Για τους υποψηφίους του τρίτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, ο Υπαλληλικός Κώδικας δεν μαθαίνεται διάταξη προς διάταξη. Θα ακολουθήσουμε την Ελένη από την προκήρυξη ως τις άδειες, τις προαγωγές, το πειθαρχικό και την παραίτηση και έτσι θα θυμάστε τις συγκεκριμένες 121 ερωτήσεις του Μητρώου Θεμάτων δίχως παπαγαλία.

Οι απαντήσεις που θα συναντήσετε στο παρόν άρθρο προέρχονται από το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», με ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης 3/4/2026. Το παρόν άρθρο είναι εργασία τρίτου, δεν είναι επίσημο κείμενο του ΑΣΕΠ και δεν συνδέεται με αυτό. Η αφήγηση, τα πρόσωπα (που είναι επινοημένα) και η σειρά παρουσίασης δεν προέρχονται από το ΑΣΕΠ και δεν έχουν εγκριθεί από αυτό. Οι απαντήσεις αποδίδονται εδώ μέσα σε συνεχές κείμενο ενώ παράλληλα δίδεται ακριβής διατύπωση των απαντήσεων του Μητρώου.

Η Ελένη, ο Πέτρος, ο Δημήτρης και ο Μάρκος που θα συναντήσετε σήμερα είναι επινοημένα πρόσωπα. Οι κανόνες όμως είναι ακριβώς οι σωστές απαντήσεις των 121 ερωτήσεων του Μητρώου Θεμάτων ΑΣΕΠ, χωρίς τίποτα παραπάνω. Διαβάστε το πρώτα σαν ιστορία και μετά απαντήστε τις ερωτήσεις.

1. Η προκήρυξη

Η Ελένη διαβάζει την προκήρυξη ένα βράδυ στην κουζίνα. Οι θέσεις είναι οργανικές, δηλαδή έχουν συσταθεί για πάγιες και διαρκείς λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας [Ε95]. Αίτηση μπορεί να κάνει όποιος είναι Έλληνας πολίτης, Έλληνας ομογενής ή πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ε96].

Κοιτάζει τα όρια ηλικίας. Κατώτατο όριο, για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, είναι το 21ο έτος [Ε2]. Ανώτατο όριο κατά κανόνα δεν υπάρχει &[Ε119]. Η προκήρυξη μπορεί να καθορίζει ανώτατα όρια ύστερα από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και εφόσον το απαιτούν η φύση και οι ιδιαιτερότητες των καθηκόντων [Ε3]. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου, ως ημέρα γέννησης λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης [Ε4]. Για το ανώτατο, η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης [Ε5].

Ο αδελφός της δεν έχει υπηρετήσει στον στρατό. Μπορεί να διοριστεί, εφόσον έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές [Ε1]. Μια φίλη της με κινητική αναπηρία ρωτά αν έχει νόημα να κάνει αίτηση. Υποψήφιος με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων μπορεί να διοριστεί, εφόσον με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης [Ε6].

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ποινική καταδίκη αποτελεί κώλυμα διορισμού σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος [Ε118]. Η ανικανότητα για διορισμό λόγω ποινικής καταδίκης αίρεται μόνο με προεδρικό διάταγμα που αίρει τις συνέπειες της ποινής [Ε7]. Δεν διορίζονται επίσης όσοι απολύθηκαν για πειθαρχικούς λόγους [Ε94]. Οι προϋποθέσεις διορισμού πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού [Ε8].

Η Ελένη θα γίνει μόνιμη υπάλληλος. Η μονιμότητα δεν ταυτίζεται με την ισοβιότητα [Ε104]. Ο υπάλληλος επί θητεία χαίρει των εγγυήσεων της μονιμότητας όσο διαρκεί η θητεία του [Ε111]. Ο υπάλληλος αορίστου χρόνου χαίρει νομοθετικών εγγυήσεων ανάλογων της μονιμότητας [Ε120]. Ο δικαστής είναι δημόσιος λειτουργός [Ε121].

2. Η πρώτη μέρα

Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και η Ελένη παρουσιάζεται σε δώδεκα μέρες. Επειδή ανέλαβε υπηρεσία μέσα σε είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση, ο χρόνος υπηρεσίας της μετρά από τη χρονολογία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στο ΦΕΚ [Ε9]. Η αξίωσή της για μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας [Ε28]. Πού θα καθίσει το αποφασίζει ο προϊστάμενος της οικείας αρχής, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου [Ε40].

Στο διπλανό γραφείο διορίζεται την ίδια μέρα ο Μάρκος, που έχει διδακτορικό. Εκείνος ξεκινά από τον βαθμό Β΄, γιατί αυτός είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης [Ε48].

Και οι δύο είναι δόκιμοι. Η δοκιμαστική υπηρεσία διαρκεί δύο έτη [Ε26] και ισχύει για όλες τις κατηγορίες [Ε52]. Με τη συμπλήρωση της διετίας, ο υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή υπόκειται στην κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου για τη μονιμοποίηση ή μη [Ε27]. Τις ουσιώδεις μεταβολές των στοιχείων του προσωπικού μητρώου οφείλει να τις γνωστοποιεί στην υπηρεσία ο ίδιος ο υπάλληλος [Ε12]. Δικαίωμα κανονικής άδειας με αποδοχές αποκτά δύο μήνες μετά τον διορισμό [Ε32].

Η προϊσταμένη τής εξηγεί και πότε ένας διορισμός παίρνεται πίσω. Ο νόμιμος διορισμός δεν επιτρέπεται να ανακληθεί [Ε97]. Ο παράνομος ανακαλείται κατ' αρχήν εντός διετίας [Ε114]. Αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων έλλειψη ιθαγένειας, ο παράνομος διορισμός ανακαλείται ελευθέρως [Ε106]. Ο δόλιος διορισμός ανακαλείται ελευθέρως και ανεξαρτήτως παρέλευσης χρόνου [Ε107]. Σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού που έγινε κατά παράβαση νόμου, ο υπάλληλος υπέχει τις ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων για τον χρόνο που άσκησε τα καθήκοντά του και οι πράξεις του είναι έγκυρες [Ε10]. Όποιος απολύθηκε λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας μπορεί να αναδιοριστεί μέσα σε πενταετία από την απόλυση, με τις προϋποθέσεις του νόμου [Ε11].

3. Στο γραφείο: διαταγές, εχεμύθεια και δεύτερη εργασία

Τον τρίτο μήνα ο διευθυντής ζητά από την Ελένη κάτι που προδήλως αντίκειται στον νόμο, και εκείνη αρνείται. Ακολουθεί δεύτερη διαταγή, που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος. Τώρα η Ελένη οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τη διέταξε [Ε13]. Άλλη φορά τής ζητούν να συντάξει ένα έγγραφο με το οποίο διαφωνεί. Οφείλει να το συντάξει και να διατυπώσει εγγράφως την αντίθετη γνώμη της [Ε14]. Το ίδιο ισχύει όταν πρέπει να προσυπογράψει: προσυπογράφει, αφού προηγουμένως διατυπώσει εγγράφως την αντίθετη γνώμη της [Ε113].

Από τα χέρια της περνούν φάκελοι πολιτών. Οφείλει να τηρεί εχεμύθεια, όταν αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική [Ε15]. Η υποχρέωση παύει όταν ο πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα [Ε16]. Την εργασία της την παρέχει μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις [Ε17]. Όταν όμως ένα βράδυ πλημμυρίζει το αρχείο και ένας συνάδελφος φεύγει στην ώρα του, εκείνος παραβιάζει τον κανόνα: η άρνηση εργασίας πέραν του ωραρίου, παρότι υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, είναι παράβαση [Ε18]. Για ένα διάστημα τής αναθέτουν και καθήκοντα άλλου κλάδου. Επιτρέπεται, σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα[Ε19].

Ο Πέτρος, στο απέναντι γραφείο, θέλει δεύτερο εισόδημα. Το ιδιωτικό έργο με αμοιβή επιτρέπεται μετά από άδεια, για συγκεκριμένο έργο ή εργασία, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας [Ε20]. Εκείνος όμως φτιάχνει κεραμικά και τα πουλά συστηματικά στο διαδίκτυο. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να θεωρηθεί κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας και απαγορεύεται [Ε21]. Σκέφτεται μετά να μπει σε μια Ε.Π.Ε. με τον κουνιάδο του. Οπότε στη σχετική ερώτηση αν ο υπάλληλος «επιτρέπεται να μετέχει σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης», δεν επιτρέπεται [Ε22].

Μια μέρα φτάνει στο γραφείο του Πέτρου η αίτηση του αδελφού του. Κώλυμα συμφέροντος υπάρχει όταν ο υπάλληλος αναλαμβάνει ζήτημα για την έκβαση του οποίου ο αδελφός του έχει πρόδηλο συμφέρον [Ε23]. Γενικότερα, το κώλυμα ισχύει οποτεδήποτε ο υπάλληλος έχει έκδηλο συμφέρον από την έκβαση μιας υπόθεσης [Ε102]. Αν το αγνοήσει, η διοικητική πράξη μπορεί να ακυρωθεί [Ε24].

Δύο ακόμα κανόνες να θυμόμαστε για την αστική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου. Ο υπάλληλος έχει αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά που του προξένησε από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του [Ε25]. Και αν του περικόψουν τον μισθό, η προσφυγή κατά της πράξης περικοπής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα [Ε29].

4. Άδειες, σεμινάρια και αρρώστιες

Η Ελένη στέλνεται για επιμόρφωση. Τα προγράμματα υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκτελούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό [Ε30], με βασικό φορέα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) [Ε31]. Την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης τη χορηγεί ο αρμόδιος Υπουργός ή η διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ., ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου [Ε37].

Τον Αύγουστο είναι στη Νάξο διακοπές όταν χτυπά το τηλέφωνο, η κανονική άδεια επιτρέπεται να ανακαλείται, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες [Ε33]. Τον Σεπτέμβριο παντρεύεται ο Δημήτρης, από το πρωτόκολλο, και παίρνει άδεια γάμου πέντε εργάσιμες ημέρες με αποδοχές [Ε34]. Δύο χρόνια αργότερα η γυναίκα του τοποθετείται στην ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη. Εκείνος έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία, άρα δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών μέχρι έξι έτη, συνεχώς ή τμηματικά [Ε35]. Ο Μάρκος δέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική του άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται έως πέντε έτη, με δικαίωμα παράτασης για μία ακόμη πενταετία [Ε36].

Έναν χειμώνα η Ελένη αρρωσταίνει. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ ημέρες τον χρόνο, και δύο από αυτές, όχι συνεχόμενες, μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου [Ε39]. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία [Ε38]. Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους με δυσίατα νοσήματα και για τη, συνεπεία αυτών, ενδεχόμενη απαλλαγή τους από την υπηρεσία [Ε93].

Ο υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας ή λόγω κατάργησης της θέσης, υπό προϋποθέσεις [Ε61]. Λόγω ασθένειας, συγκεκριμένα, όταν η ασθένεια παρατείνεται πέρα από τον μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας και είναι, κατά την εκτίμηση της υγειονομικής επιτροπής, ιάσιμη [Ε62].

5. Μετακινήσεις

Τρεις λέξεις που μπερδεύονται εύκολα, μία πρόταση για την καθεμιά. Μετακίνηση είναι η αλλαγή θέσης εντός του ίδιου φορέα [Ε117]. Μετάθεση είναι η αλλαγή οργανικής μονάδας, δηλαδή διοικητικής αρχής [Ε116]. Απόσπαση είναι η προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε άλλη υπηρεσία [Ε99].

Η Ελένη θέλει να γυρίσει στην πόλη της. Η μετάθεση επιτρέπεται κατ' αρχήν αφού ο υπάλληλος συμπληρώσει διετία στην υπηρεσία όπου τοποθετήθηκε κατά τον διορισμό [Ε41]. Ο Δημήτρης, δέκα μήνες αφότου έληξε η προηγούμενη απόσπασή του, ζητά καινούργια για να συνυπηρετήσει με τη σύζυγό του. Μπορεί να αποσπαστεί, αν και δεν έχει περάσει διετία από τη λήξη της προηγούμενης [Ε42].

Ο Πέτρος ζητά μετάταξη σε άλλον κλάδο της ίδιας κατηγορίας, στο ίδιο Υπουργείο. Γίνεται είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε με αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου [Ε43]. Τα τέσσερα χρόνια που υπηρέτησε στον παλιό κλάδο, με τον ίδιο τίτλο σπουδών που απαιτεί ο νέος, θεωρείται ότι έχουν διανυθεί στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται [Ε44]. Μια συνάδελφος κατείχε ήδη, όταν υπέβαλε την αίτηση διορισμού, τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για κλάδο ανώτερης κατηγορίας. Η μετάταξή της εκεί επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση οκταετίας από τον διορισμό της [Ε45].

Υπάρχουν όμως και δύο φρένα. Θέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη πλήρωσης με διορισμό απαγορεύεται να καλυφθούν με μετάταξη [Ε46]. Και στη μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων όταν το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει ο μετατασσόμενος υπερβαίνει το 50% του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού [Ε47]. Για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων απαιτείται απαρτία [Ε92].

6. Η ανέλιξη

Τα χρόνια περνούν. Για την κατηγορία ΠΕ η προαγωγή από βαθμό σε βαθμό θέλει κατά κανόνα δύο έτη στον βαθμό Δ΄, πέντε στον Γ΄ και έξι στον Β΄ [Ε51]. Ο χρόνος αυτός μειώνεται σε δύο περιπτώσεις: για υπαλλήλους ΔΕ με αποφοιτήριο δημόσιου Ι.Ε.Κ. διετούς διάρκειας και για υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό [Ε53]. Οι αποφάσεις προαγωγής σε ανώτερο βαθμό δεν αναρτώνται στη Διαύγεια ούτε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Ε54]. Στη βαθμολογική ένταξη δεν μετρά ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας πριν από τον διορισμό, σε κατηγορία άλλη από εκείνη στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά τον χρόνο της ένταξης [Ε60].

Ο Πέτρος είχε μπει στον πίνακα προακτέων, αλλά κινδυνεύει να βγει. Η διαγραφή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, όσο ισχύει ο πίνακας, λόγω τελεσίδικης ποινικής καταδίκης τουλάχιστον για πλημμέλημα ή λόγω πειθαρχικής ποινής προστίμου μεγαλύτερου από τις αποδοχές ενός μηνός [Ε58].

Η Ελένη βάζει υποψηφιότητα για προϊσταμένη. Η επιλογή σε θέση προϊσταμένου έχει την έννοια της ανάληψης καθηκόντων ευθύνης [Ε110]. Το μεταπτυχιακό της, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, μοριοδοτείται ως τυπικό-εκπαιδευτικό προσόν ακόμη και αν δεν είναι συναφές, με λιγότερα μόρια από το συναφές [Ε56]. Ομάδα κριτηρίων με το όνομα «μοριοδότηση βάσει πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας» δεν υπάρχει στον Κώδικα [Ε55]. Η έγγραφη επίπληξη που είχε πάρει κάποτε δεν την εμποδίζει: η ποινή της έγγραφης επίπληξης δεν αποτελεί κώλυμα επιλογής [Ε50].

Για τις θέσεις επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αρμόδιο είναι το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) [Ε57]. Στο συλλογικό όργανο που επιλέγει Γενικούς Διευθυντές δεν προβλέπεται η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου [Ε49]. Και όταν κάποιος αποχωρεί από την υπηρεσία από θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, τιμητική απονομή τίτλου [Ε59].

7. Όταν κάτι πάει στραβά

Τα κεραμικά του Πέτρου φτάνουν κάποτε στα αυτιά της υπηρεσίας. Η Ελένη, προϊσταμένη πια, ανοίγει το πειθαρχικό δίκαιο. Πρώτα τι δεν είναι παράπτωμα: η εγγραφή σε πολιτικό κόμμα [Ε66]. Οι αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στον Υπαλληλικό Κώδικα και συνάδουν με τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας [Ε67]. Η πειθαρχική διαδικασία είναι καταρχήν αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη [Ε71].

Η δίωξη και τιμωρία δεν είναι υποχρεωτική για παραπτώματα που θα επέσυραν την ποινή της έγγραφης επίπληξης [Ε69]. Τα παραπτώματα παραγράφονται κατά κανόνα σε πέντε έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν [Ε70]. Τα πειθαρχικά αδικήματα υπόκεινται σε πενταετή ή επταετή παραγραφή [Ε115].

Πειθαρχικά όργανα είναι οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το Διοικητικό Εφετείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας [Ε72]. Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως [Ε74], και όλοι τους μπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης [Ε73].

Η Ελένη ξεκινά με προκαταρκτική εξέταση. Αυτή οδηγεί είτε σε άσκηση πειθαρχικής δίωξης, είτε σε ένορκη διοικητική εξέταση, είτε στη θέση της υπόθεσης στο αρχείο [Ε77]. Η Ε.Δ.Ε. διενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος [Ε78]. Προσοχή στη διάκριση: η Ε.Δ.Ε. δεν εντάσσεται στην πειθαρχική διαδικασία [Ε100], ενώ η ανάκριση εντάσσεται [Ε109].

Στην ανάκριση καλούνται μάρτυρες. Αν ο μάρτυρας είναι υπάλληλος και δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί να καταθέσει χωρίς εύλογη αιτία, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα[Ε79]. Ο ίδιος ο Πέτρος εξετάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται με δικηγόρο [Ε80]. Η κλήση του σε απολογία συνιστά υποχρέωση της διοίκησης [Ε101], και μάλιστα συνταγματικώς και νομοθετικώς κατοχυρωμένη[Ε105]. Η προθεσμία που του δίνεται δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από πέντε εργάσιμες ημέρες [Ε81].

Επειδή δεν προκλήθηκε οικονομική ζημία, υπάρχει και ο δρόμος της πειθαρχικής συνδιαλλαγής. Επιτυγχάνεται υπό προϋποθέσεις, για παραπτώματα που δεν επισύρουν οριστική παύση και εφόσον είτε δεν προκλήθηκε οικονομική ζημία είτε η ζημία αποκαταστάθηκε πλήρως από τον υπάλληλο [Ε76]. Αν στην υπόθεση είχαν εμπλακεί και άλλοι, θα ίσχυε η ενιαία κρίση. Αυτή νοείται διττά: περισσότερα παραπτώματα του ίδιου υπαλλήλου κρίνονται μαζί, και περισσότεροι υπάλληλοι που διώκονται για το ίδιο ή συναφή παραπτώματα κρίνονται μαζί, εφόσον τα παραπτώματα σχετίζονται με καθήκοντα υπηρεσιών του ίδιου φορέα [Ε75].

Η υπόθεση φτάνει στο πειθαρχικό συμβούλιο. Ο Πέτρος έχει δικαίωμα να παραστεί, και η απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας [Ε82]. Στο Κλιμάκιο κωλύονται να μετέχουν όσοι διενήργησαν την πειθαρχική ανάκριση στην ίδια υπόθεση[Ε83]. Το όργανο μπορεί να λάβει υπόψη και αποδεικτικά στοιχεία από άλλη νόμιμη διαδικασία, αρκεί να έλαβε γνώση τους ο διωκόμενος[Ε84]. Στην απόφαση δεν χρειάζεται να μνημονεύεται η ιδιότητα του μονομελούς οργάνου ή των μελών του συλλογικού, όταν προκύπτει από τον φάκελο [Ε85].

Ως προς την ποινή, η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια, όχι ελευθερία να αυθαιρετεί. Δεν μπορεί να απολύσει κάποιον επειδή μία μέρα δεν τήρησε ακριβώς το ωράριο: η διακριτική ευχέρεια δεν σημαίνει ότι η Διοίκηση μπορεί να ενεργεί αυθαίρετα, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας [Ε112]. Η οριστική παύση, ειδικά, δεν μπορεί να επιβληθεί για άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες ή στις αρχές [Ε68].

Μετά την απόφαση ανοίγουν τα ένδικα βοηθήματα. Ένσταση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου ασκούν ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε και, υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενος, ο Υπουργός και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας [Ε86]. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατά των αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που επιβάλλουν υποβιβασμό ή οριστική παύση [Ε87]. Και με τον καιρό οι ποινές σβήνουν: διαγράφονται αυτοδίκαια όλες, εκτός από την οριστική παύση, την προσωρινή παύση και τον υποβιβασμό, μετά από χρονικό διάστημα που διαφέρει ανάλογα με την ποινή και εφόσον ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε στο διάστημα αυτό με άλλη ποινή [Ε88].

Μένουν τα μέτρα που κρατούν τον υπάλληλο μακριά από το γραφείο. Σε αυτοδίκαιη αργία τίθεται, μεταξύ άλλων, όποιος τιμωρήθηκε με οριστική παύση [Ε63]. Και ο υπάλληλος που φυλακίζεται τίθεται σε αργία [Ε108]. Στην αυτοδίκαιη αργία λόγω ποινικής δίωξης δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση, γιατί πρόκειται για πράξη δέσμιας αρμοδιότητας [Ε103]. Δεν αποτελεί λόγο δυνητικής θέσης σε αργία η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή του προστίμου [Ε64]. Όποιος, τέλος, έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων απέχει από τα κύρια και τα παρεπόμενα καθήκοντά του και παίρνει το ήμισυ των αποδοχών του [Ε65].

8. Η τελευταία μέρα

Η υπαλληλική σχέση λύεται με τέσσερις τρόπους: τον θάνατο, την αποδοχή της παραίτησης, την έκπτωση και την απόλυση [Ε89]. Ο Πέτρος, μόλις έμαθε για την προκαταρκτική εξέταση, έτρεξε να παραιτηθεί. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται μη γενόμενη αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί προκαταρκτική ή ένορκη διοικητική εξέταση, ή αν μια τέτοια εξέταση ξεκινήσει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή [Ε90].

Η Ελένη υποβάλλει τη δική της παραίτηση πολλά χρόνια αργότερα, χωρίς καμία εκκρεμότητα. Η υποβολή της επιφέρει τη λύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης εάν παρέλθουν δύο μήνες από την υποβολή της, εκτός εάν στο μεταξύ έχει γίνει δεκτή από τη διοίκηση [Ε98]. Και ένα τελευταίο, να θυμόμαστε, δεν αποτελεί λόγο απόλυσης η συμπλήρωση, από μόνη της, του 65ου έτους της ηλικίας [Ε91].