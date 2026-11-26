Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο.

Σε τροχιά κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα, με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά συνθέτουν την εικόνα του επόμενου τετραημέρου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ, η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αισθητή από την Παρασκευή (27/11), με την κακοκαιρία να επεκτείνεται σταδιακά σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προχωρήσει στην έκδοση έκτακτου δελτίου, πιθανότατα εντός της Παρασκευής.

Οι πρώτες καταιγίδες από το βράδυ της Πέμπτης

Πρόσκαιρη άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα, Πέμπτη (26/11), η θερμοκρασία λόγω της επικράτησης νοτιάδων. Ωστόσο, από τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν προς τα βόρεια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, ενώ οι νότιοι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

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Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 15 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, τους 18 με 20 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τους 21 με 22 στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15 βαθμούς, ενώ βροχές αναμένονται αργά το βράδυ.

Επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή

Την Παρασκευή οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στη δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν κυρίως προς τις βραδινές ώρες. Οι νοτιάδες θα διατηρηθούν στα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ μικρή άνοδο θα παρουσιάσουν οι ελάχιστες θερμοκρασίες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Θεσσαλία - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Το Σάββατο (28/11) το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας το Ιόνιο, το σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και το βόρειο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη βορειοδυτική Ελλάδα και στην ανατολική Θεσσαλία, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση.

Στο σκηνικό της κακοκαιρίας θα μπει και η Αττική, με βροχοπτώσεις από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Παράλληλα, από το απόγευμα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο, φτάνοντας το βράδυ τα 8 μποφόρ.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ την Κυριακή

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες την Κυριακή (29/11), καθώς οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων θα βρεθούν η Θεσσαλία, η κεντρική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια θα οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Χιόνια από τα 800 μέτρα και μονοψήφιες θερμοκρασίες

Ακόμη πιο αισθητή θα γίνει η ψυχρή εισβολή τη Δευτέρα (30/11), με τη θερμοκρασία στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα να μην ξεπερνά τους 10 βαθμούς Κελσίου ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες.

Οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται την Κυριακή στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ τη Δευτέρα θα επεκταθούν στους ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου, χιόνια αναμένονται σε υψόμετρα από 800 έως 1.000 μέτρα και άνω.

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