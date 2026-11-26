Εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωποι με μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους, καθώς η αυξημένη κίνηση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα ασφυκτικά γεμάτα αεροδρόμια δυσχεραίνουν τα ταξιδιωτικά σχέδια για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι ταξιδιώτες της Ημέρας των Ευχαριστιών κατέκλυσαν τα αεροδρόμια, τους δρόμους και τους σιδηροδρόμους την Τετάρτη, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές ημέρες στις ΗΠΑ, παρά τις καταιγίδες στην Ανατολική Ακτή, τις πλημμύρες στα Δυτικά και τις χιονοπτώσεις στα Μεσοδυτικά.

Ακόμη και ορισμένοι από όσους ξύπνησαν πολύ νωρίς για να αποφύγουν τον συνωστισμό στα αεροδρόμια βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ουρές στους ελέγχους ασφαλείας, ενώ μέχρι το βράδυ περισσότερες από 6.000 πτήσεις εντός, από ή προς τις ΗΠΑ είχαν σημειώσει καθυστερήσεις.

Αύριο 5,96 εκατομμύρια ταξιδιώτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πτήσεις εσωτερικού, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) να προειδοποιεί για προσωρινές καθηλώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης, της Φιλαδέλφειας, της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον (D.C.) και του Σαν Φρανσίσκο.

Εκατομμύρια ταξιδιώτες στους δρόμους για το οικογενειακό τραπέζι

Η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) προέβλεψε ότι 81,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θα ταξιδέψουν τουλάχιστον 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) την εβδομάδα των γιορτών, εκ των οποίων σχεδόν 73 εκατομμύρια οδικώς και σχεδόν 6 εκατομμύρια αεροπορικώς. Άλλα 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να μετακινηθούν με λεωφορεία, τρένα και κρουαζιερόπλοια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η εναέρια κυκλοφορία έφτασε σε υψηλό 16 ετών την Τρίτη με 52.000 πτήσεις μέσα σε μία ημέρα, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/SecDuffy/status/2125637784601841921}

Ο Ντάριους Ράσμαν, ο οποίος ταξίδευε από την Ατλάντα προς το Νιου Τζέρσεϊ την Τετάρτη, είπε στο AP ότι έφτασε στο αεροδρόμιο περίπου τρεις ώρες πριν από την πτήση του. «Την περασμένη εβδομάδα, με όλα αυτά τα αεροπλάνα καθηλωμένα, ήταν πραγματικά τρελό», είπε. «Συνήθως έρχομαι εδώ ή μιάμιση ή δυο ώρες νωρίτερα. Τώρα όμως, λόγω αυτή της συνολικά απρόβλεπτης κατάστασης, σκέφτηκα πως είναι καλύτερα να έρθεις νωρίτερα παρά να εγκλωβιστείς μέσα σε αυτό το χάος».

Η κακοκαιρία παραλύει τη Δυτική και Ανατολική Ακτή

Επιβεβαιώνοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καταιγίδες πλήττουν τα ξημερώματα της Πέμπτης και τις δύο ακτές, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων που ταξιδεύουν για τους εορτασμούς.

Στην Ανατολική Ακτή, η 100ή παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του πολυκαταστήματος Macy’s αναβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της λόγω των προβλέψεων για βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

{https://www.youtube.com/watch?v=9uhm2WBwgzQ}

{https://x.com/NYCMayor/status/2125798055903375739}

Οι ριπές των ανέμων θα μπορούσαν να φτάσουν τα 50 μίλια την ώρα (80 χλμ./ώρα) ή και περισσότερο κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Interstate 95, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους από τη βόρεια Τζόρτζια έως το μεγαλύτερο μέρος των μεσοατλαντικών πολιτειών και τη νότια Νέα Αγγλία.

Σύμφωνα με το CNN, η Δυτική Ακτή πλήττεται ήδη από σοβαρές πλημμύρες: Ορμητικά κύματα προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος της προβλήτας στην Πασιφίκα, νότια του Σαν Φρανσίσκο, ενώ η υψηλή παλίρροια κατέρριψε τα ρεκόρ στάθμης των υδάτων γύρω από το Σαν Ντιέγκο.

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Την ίδια ώρα, η Ανατολική Ακτή ενδέχεται να βιώσει τα υψηλότερα επίπεδα στάθμης των υδάτων από τον υπερ-τυφώνα Σάντι του 2012, με περιοχές του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ να διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο διακοπών ρεύματος λόγω των ισχυρών ανέμων.

* Με πληροφορίες από CNN, CBS και Associated Press