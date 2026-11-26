Από το Σάββατο αναζητούνταν ο 24χρονος ο οποίος μετέβη από την Βουλγαρία στο Νευροκόπι Δράμας.

Την πλέον τραγική κατάληξη έχει η υπόθεση της εξαφάνισης ενός 24χρονου Βούλγαρου στην ευρύτερη περιοχή του Νευροκοπίου, στη Δράμα. Ο άνδρας έπεσε θύμα δολοφονίας ενώ το έγκλημα ομολόγησε ο 50χρονος εργοδότης του, ο οποίος και συνελήφθη.

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 24χρονος ήρθε από τη Βουλγαρία στο Νευροκόπι για να συναντήσει τον 50χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο του. Έκτοτε ο 24χρονος δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Αφού σκότωσε τον 24χρονο τον έθαψε σε αγροτική έκταση

Τις τελευταίες ώρες, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, προσήχθησαν από την Ελληνική Αστυνομία ο 50χρονος εργοδότης του και ένας 22χρονος. Ο 50χρονος μετά την προσαγωγή του, «έσπασε» και ομολόγησε στους αστυνομικούς πως εκείνος σκότωσε τον 24χρονο, πυροβολώντας τον με κυνηγετική καραμπίνα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σκότωσε των νεαρό άνδρα λόγω προσωπικών διαφορών που είχε μαζί του.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ο 50χρονος, αφού σκότωσε τον 24χρονο, μετέφερε τη σορό με το όχημα του θύματος και τον έθαψε. Ο 22χρονος, ο οποίος προσήχθη, ήταν ο άνθρωπος που μετέφερε τον δολοφόνο στο σπίτι του μετά την ταφή της σορού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 50χρονου. Ο 22χρονος συνελήφθη επίσης από τις Αστυνομικές Αρχές.

Μετά την ομολογία του 50χρονου, όπως αναφέρει το thestival, οι Αρχές εντόπισαν τη σορό σε αγροτική έκταση σε περιοχή της Δράμας, σε σημείο που υπέδειξε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

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Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων κατά περίπτωση.