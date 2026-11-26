Ανοιχτά αυτήν την Κυριακή τα καταστήματα για αγορές με προσφορές.

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα αυτήν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και να επωφεληθούν από τις προσφορές της Black Friday.

Η εκπτωτική περίοδος, με αποκορύφωμα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, με τις προσφορές να επικεντρώνονται κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές.

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τα εμπορικά κέντρα και τα μεγάλα πολυκαταστήματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, το ωράριο λειτουργίας τους θα εξαρτηθεί από την απόφαση κάθε αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή είναι προαιρετική, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ωράριο.

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Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ακόμη τρεις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2026.

Δηλαδή Κυριακή 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και να διαρκέσει έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.