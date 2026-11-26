Η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις συνεχείς προσφορές και η ανάγκη για διαφοροποίηση οδηγούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε αναθεώρηση της στρατηγικής τους, με ορισμένες να επιλέγουν την αποχή από την Black Friday.

Ενώ οι περισσότερες εταιρείες επιστρατεύουν γενναίες εκπτώσεις για να προσελκύσουν τους καταναλωτές στη Black Friday, ορισμένα brands επιλέγουν να απέχουν από τη φρενίτιδα των προσφορών. Στόχος τους είναι να προστατεύσουν την κερδοφορία τους, να προωθήσουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης και να διαφοροποιηθούν, προσεγγίζοντας τους όλο και περισσότερους καταναλωτές που έχουν κουραστεί από τις συνεχείς εκπτώσεις.

Στην Ιταλία, η εταιρεία μόδας Pinko για πρώτη φορά φέτος αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην Black Friday, με τον πρόεδρό της, Πιέτρο Νέγκρα, να επισημαίνει ότι οι συνεχείς εκπτώσεις μπορεί να μετατραπούν σε φαύλο κύκλο.

«Με την απόφασή μας να μη συμμετάσχουμε στην Black Friday, προσπαθούμε να κόψουμε ένα μικρό κεφάλι από έναν δράκο που έχει άλλα χίλια», δήλωσε ο Νέγκρα, αναφερόμενος στις προσφορές «για οικογένεια και φίλους», στις εκπτώσεις για κλειστό κύκλο πελατών και σε άλλες προωθητικές ενέργειες που ενθαρρύνουν τη συνεχή μείωση των τιμών.

«Δεν είναι αυτή η σχέση που θέλουμε να έχουμε με τους πελάτες μας, ούτε οι συνθήκες που θα εξασφαλίσουν το μέλλον του κλάδου», πρόσθεσε.

Οι λιανοπωλητές σε όλο τον κόσμο διανύουν μια δύσκολη χρονιά, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπύρωσε τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι οικονομικά πιεσμένοι καταναλωτές χρειάζονται πλέον μεγαλύτερες εκπτώσεις για να προχωρήσουν σε αγορές.

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Ωστόσο, ενώ κολοσσοί όπως η Amazon έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν δραστικά τις τιμές, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης της Black Friday, για τις μικρότερες εταιρείες η φρενίτιδα των προσφορών μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Επηρεάζει την κερδοφορία τους και κάνει τους καταναλωτές λιγότερο πρόθυμους να αγοράσουν προϊόντα σε κανονικές τιμές το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου.

Ο Νέγκρα εκτιμά ότι η απόφαση της Pinko να απέχει από την Black Friday θα της στερήσει έσοδα περίπου 2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η απώλεια αυτή έχει σαφώς μικρότερο αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας, καθώς, όπως εξηγεί, προτεραιότητά του είναι η διατήρηση του περιθωρίου κέρδους.

Η κόπωση από τις εκπτώσεις

Έπειτα από πέντε χρόνια επίμονα υψηλού πληθωρισμού, οι καταναλωτές εμφανίζονται όλο και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τιμολογιακές πρακτικές των λιανεμπόρων και λιγότερο πρόθυμοι να πιστέψουν ότι οι διαφημιζόμενες εκπτώσεις προσφέρουν πραγματικό οικονομικό όφελος, δήλωσε η Σίκα Τζέιν, εταίρος της συμβουλευτικής εταιρείας Simon-Kucher στη Βοστώνη.

Η απόφαση μιας εταιρείας να μη συμμετάσχει στην Black Friday ενέχει κινδύνους, καθώς ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Ωστόσο, η επιλογή της αποχής μπορεί να προσφέρει στα brands έναν διαφορετικό τρόπο προβολής και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς αυτά, ιδιαίτερα όσων δεν επηρεάζονται τόσο από τις διακυμάνσεις των τιμών.

«Η εμπιστοσύνη έχει υποστεί σοβαρή διάβρωση», δήλωσε η Τζέιν, προσθέτοντας ότι παρατηρεί «μια αυξανόμενη υποχώρηση της καταναλωτικής διάθεσης και μεγάλη κόπωση από τον πληθωρισμό και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται πολλοί Αμερικανοί».

Οι εταιρείες που επιλέγουν να απέχουν από την Black Friday επιδιώκουν επίσης να τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών, ακόμη κι αν αυτό δεν οδηγήσει άμεσα σε αύξηση των πωλήσεων. Μέσα από αυτήν τη στάση επιχειρούν να επικοινωνήσουν τη φιλοσοφία τους και να ενισχύσουν την εικόνα του brand τους.

Η βρετανική εταιρεία ενδυμάτων Buffalo Systems δηλώνει ότι δεν συμμετέχει στη Black Friday, καθώς είναι μια μικρή επιχείρηση που κατασκευάζει τα προϊόντα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική αλυσίδα ειδών υπαίθριων δραστηριοτήτων REI κλείνει τα καταστήματά της την Παρασκευή και δίνει στους εργαζομένους της ρεπό, ώστε να περάσουν τη μέρα τους στην ύπαιθρο.

Η The Ordinary, εταιρεία καλλυντικών που ανήκει στον κολοσσό της ομορφιάς Estée Lauder, κλείνει επίσης τα καταστήματά της για μία ημέρα και διοργανώνει δράσεις αιμοδοσίας στη Νέα Υόρκη και το Τορόντο.

Η Έιμι Μπι, ανώτερη αντιπρόεδρος παγκόσμιας στρατηγικής της The Ordinary, εξήγησε ότι οι παρορμητικές αγορές της Black Friday συχνά οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά προϊόντων που είτε δεν χρειάζονται είτε δεν είναι κατάλληλα για την επιδερμίδα τους. Η απόφαση της εταιρείας να αναστείλει τις πωλήσεις για μία ημέρα αποσκοπεί στο να τους ενθαρρύνει να «επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους» και να κάνουν πιο συνειδητές αγορές.

Αντι-Black Friday στρατηγικές μάρκετινγκ

Οι μικρότερες επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, δύσκολα μπορούν να απαρνηθούν την αύξηση των πωλήσεων που συνεπάγεται η Black Friday, καθώς αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των εσόδων τους. Επιλέγουν, ωστόσο, να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, υιοθετώντας πιο αντισυμβατικές στρατηγικές μάρκετινγκ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βρετανική εταιρεία καλλυντικών UpCircle, η οποία χρησιμοποιεί υπολείμματα καφέ, φλοιούς βρώμης και άλλα παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων για την παρασκευή κρεμών και προϊόντων απολέπισης. Η εταιρεία συμμετέχει κανονικά στη Black Friday, προσφέροντας εκπτώσεις, αλλά παράλληλα προβάλλει τη φιλοσοφία της κατά της σπατάλης.

Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, ασκεί κριτική στην υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση, επιστρατεύοντας ακόμη και όρους της διαδικτυακής νεανικής κουλτούρας, όπως το «landfill maxxing», που παραπέμπει στη συσσώρευση απορριμμάτων στις χωματερές.

Η Black Friday, που έγινε δημοφιλής στις ΗΠΑ, εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, εν μέρει χάρη στην Amazon και άλλων πολυεθνικών.

«Η Black Friday αντιπροσωπεύει το ακριβώς αντίθετο από όσα πρεσβεύουμε, καθώς συνδέεται με τη σπατάλη και τη μαζική κατανάλωση», δήλωσε η ιδρύτρια της UpCircle, Άννα Μπράιτμαν.

Όπως εξήγησε, οι αναρτήσεις της εταιρείας κατά της υπερκατανάλωσης προσελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Την ίδια στιγμή, η έκπτωση 25% σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων της λειτουργεί ως κίνητρο για νέους πελάτες, προκειμένου να δοκιμάσουν για πρώτη φορά τα προϊόντα της.

Ενδεικτικό της σημασίας της συγκεκριμένης περιόδου για την επιχείρηση είναι το γεγονός ότι μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες γύρω από τη Black Friday πραγματοποιείται το 20% των συνολικών ετήσιων online πωλήσεών της.

Με πληροφορίες από Reuters