Το τελευταίο Ελ Νίνιο αυτής της κλίμακας σημειώθηκε τη δεκαετία του 1870, όταν οδήγησε σε έναν μαζικό λιμό που σκότωσε 50 εκατομμύρια ανθρώπους, ανέφερε η Μπέρτζες.

Για πρώτη φορά, ο κόσμος βίωσε έξι συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες 2°C υψηλότερες από τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως πληροφορήθηκε ο Guardian.

Αυτό το ρεκόρ ζέστης, το οποίο συνεχίζεται, είναι πολύ σύντομο για να σηματοδοτήσει την υπέρβαση του ανώτερου ορίου του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, αλλά οι επιστήμονες δήλωσαν ότι αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, εκτός εάν εξαλειφθούν ταχέως οι εκπομπές ορυκτών καυσίμων. Είναι επίσης πιθανό να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες επιστημονικές ανησυχίες ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ενδέχεται να επιταχύνεται.

Η ημερήσια παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία ανήλθε στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, στους 2,24°C, τη Δευτέρα, ενώ προβλέπεται να παραμείνει σε παρόμοια υψηλά επίπεδα για τουλάχιστον αρκετές ακόμη ημέρες.

«Πρόκειται για μια μοναδική παγκόσμια θερμοκρασιακή ανωμαλία», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επικεφαλής για το κλίμα στην Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus. «Έχουμε δει θερμοκρασίες-ρεκόρ παγκοσμίως να επιμένουν εδώ και αρκετούς μήνες. Ενώ οι μεμονωμένες ημέρες παρουσιάζουν διακυμάνσεις, θερμοκρασίες σε αυτό το επίπεδο αποτελούν μια εντυπωσιακή ένδειξη του πόσο έχει θερμανθεί το κλίμα».

«Άλλη μια μέρα, άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας»

Υπήρξαν μόνο δύο ακόμη περίοδοι κατά τις οποίες οι ημερήσιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 2°C, τον Νοέμβριο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά δεν διήρκεσαν τόσο πολύ ούτε έφτασαν τόσο ψηλά όσο αυτό το τελευταίο κύμα.

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«Άλλη μια μέρα, άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας», δήλωσε ο Ζικ Χάουσφαδερ, ερευνητής κλίματος στο Berkeley Earth, προσθέτοντας ότι το προηγούμενο ρεκόρ των 2,05°C πάνω από τη γραμμή βάσης της περιόδου 1850-1900, που σημειώθηκε το 2023, έχει «συντριβεί».

Οι θερμοκρασιακές εξάρσεις οφείλονται στη μακροχρόνια υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων από τον άνθρωπο, καθώς και σε ένα ασυνήθιστα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Niño), το οποίο πλησιάζει στην κορύφωσή του.

Το τελευταίο Ελ Νίνιο αυτής της κλίμακας σημειώθηκε τη δεκαετία του 1870, όταν οδήγησε σε έναν μαζικό λιμό που σκότωσε 50 εκατομμύρια ανθρώπους, ανέφερε η Μπέρτζες. Οι επιστήμονες αναμένουν ότι το τρέχον Ελ Νίνιο θα κορυφωθεί μεταξύ του τρέχοντος διαστήματος και του Ιανουαρίου, αν και ο πλήρης αντίκτυπός του δεν θα γίνει αισθητός παρά μόνο αρκετούς μήνες αργότερα.

Η επιπλέον θερμότητα στο παγκόσμιο σύστημα δημιουργεί ήδη αναδράσεις που επιδεινώνουν την κλιματική κρίση, όπως ξηρασία και πυρκαγιές στα τροπικά δάση της Ινδονησίας και στον Αμαζόνιο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Met Office) προβλέπει μια πολύ μεγάλη αύξηση του ατμοσφαιρικού CO₂ τους επόμενους μήνες, κυρίως επειδή τα τροπικά οικοσυστήματα αναπτύσσονται λιγότερο έντονα λόγω της ξηρασίας, γεγονός που μειώνει την ικανότητά τους να απορροφούν άνθρακα από την ατμόσφαιρα.«Αυτό θα ενισχύσει τη συσσώρευση CO₂ στην ατμόσφαιρα που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπετς, επικεφαλής έρευνας κλιματικών επιπτώσεων στο Κέντρο Χάντλεϊ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office Hadley Centre).

«Η αύξηση του CO₂ από φέτος έως του χρόνου θα είναι περίπου 3,5 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), κατά ένα τρίτο ταχύτερη από ό,τι τα τελευταία χρόνια και σχεδόν διπλάσια από αυτήν στην οποία θα έπρεπε να είχε περιοριστεί, εάν βρισκόμασταν σε τροχιά περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C».

«Έρχεται πολύ περισσότερη ζέστη στο μέλλον»

Στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στο Παρίσι το 2015, σχεδόν 200 χώρες υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία για να «καταβάλουν προσπάθειες» να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C και να τη διατηρήσουν «πολύ κάτω» από τους 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών για το κλίμα της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας αυτόν τον μήνα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε για επιτάχυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτή η θέρμανση καθιστά τις καιρικές καταστροφές πιο ακραίες και θανατηφόρες. Η φετινή καλοκαιρινή ζέστη-ρεκόρ σκότωσε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους στην ΕΕ και 5.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με φόντο τις αυξανόμενες επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στην υγεία, η Μπέρτζες δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μια διπλή πρόκληση: να προετοιμάσουν τις κοινωνίες για υψηλότερες θερμοκρασίες, επιταχύνοντας παράλληλα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Οι υποδομές μας δεν είναι σωστά προσαρμοσμένες στο τρέχον κλίμα μας. Ήδη δυσκολευόμαστε και το είδαμε αυτό το καλοκαίρι - οι δρόμοι έλιωναν, οι σιδηροδρομικές γραμμές λύγιζαν, τα σχολεία έκλεισαν, τα νοσοκομεία ήταν εντελώς υπερπλήρη, και θα δούμε ακόμη περισσότερα από αυτά. Έρχεται πολύ περισσότερη ζέστη στο μέλλον», είπε. Ο Μπετς εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες. «Οι άμεσες επιπτώσεις της ξηρασίας σε μέρη όπως ο Αμαζόνιος μπορεί να είναι σοβαρές, οδηγώντας σε δασικές πυρκαγιές με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μέσω της ρύπανσης από τον καπνό, ενώ παράλληλα καταστρέφουν τα οικοσυστήματα», δήλωσε.

«Ευρύτερα, ενδέχεται να υπάρξουν κίνδυνοι για τα αποθέματα τροφίμων και νερού. Μακροπρόθεσμα, η ραγδαία αύξηση του CO₂ αποτελεί υπενθύμιση ότι βρισκόμαστε σε τροχιά για ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μέχρι να σταματήσουμε να εκπέμπουμε διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα».

Πηγή: Guardian