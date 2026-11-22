Τι ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Την έντονη απογοήτευσή του για το «ναυάγιο» της COP31 εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στα ισχυρά συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων, τα οποία κατηγόρησε ότι παρεμποδίζουν την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Με τη χαρακτηριστική φράση «Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά ρίχνοντας λάδι πάνω της», προειδοποίησε ότι ο πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα υπέρβασης του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, υπογραμμίζοντας πως η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας δεν αναιρεί την επιστημονική πραγματικότητα και καλώντας τις κυβερνήσεις να αναλάβουν άμεσα ουσιαστική δράση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

{https://x.com/antonioguterres/status/2124508137138839957?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2124508137138839957%7Ctwgr%5E66f7cd60dbf8ded2b502be6c7325076820bdb5fa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fcop-31-latest-desperate-bid-to-achieve-deal-as-clock-ticks-down-at-climate-summit-13615132}

Είμαι βαθιά απογοητευμένος που η COP31 ολοκληρώθηκε χωρίς να επιτευχθεί συναίνεση για μια συνολική συμφωνία.

Συμμερίζομαι την έντονη απογοήτευση όλων όσοι περίμεναν από τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης. Όμως, αυτή η αποτυχία δεν αλλάζει τα δεδομένα. Μπορεί να μην υπάρχει συναίνεση στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων. Στην επιστήμη, όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να καταρρίπτουν ρεκόρ. Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο έντονα. Οι εκπομπές παραμένουν υπερβολικά υψηλές. Και κάθε καθυστέρηση καθιστά το έργο μας δυσκολότερο και πιο δαπανηρό.

Ο κόσμος βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της υπέρβασης του διεθνώς συμφωνημένου ορίου αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Το χρονικό περιθώριο για να διατηρήσουμε αυτή την υπέρβαση όσο το δυνατόν μικρότερη και συντομότερη περιορίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Το μήνυμα που προκύπτει από την COP31 είναι σαφές: Ο κόσμος πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση – και πρέπει να το κάνει τώρα.

Αυτό ξεκινά με την αναγνώριση των αιτιών που μας οδήγησαν εδώ. Όσοι κερδοσκοπούν από την καταστροφή του πλανήτη μας δεν πρέπει ποτέ να υπαγορεύουν τους όρους της προσπάθειας για τη σωτηρία του.

Τα ορυκτά καύσιμα τροφοδοτούν την κλιματική κρίση.

Η συνεχιζόμενη εξάρτηση από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εντείνει το κλιματικό χάος, εκθέτει τις οικονομίες σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών και υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια.

Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά ενώ συνεχίζουμε να ρίχνουμε λάδι πάνω της.

Κι όμως, ισχυρά συμφέροντα της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να ακολουθούν τις πρακτικές της καπνοβιομηχανίας: διαστρεβλώνουν την επιστήμη, καθυστερούν την εφαρμογή πολιτικών, εμποδίζουν τη δράση και συσσωρεύουν τεράστια κέρδη, την ώρα που οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο πληρώνουν το τίμημα.

Στην COP28, στο Ντουμπάι, όλες οι χώρες συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μια δίκαιη, ομαλή και ισότιμη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα.

Το ζητούμενο τώρα είναι να επιταχύνουμε αυτή τη μετάβαση, να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή της και να την υλοποιήσουμε.

Χαιρετίζω τις χώρες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους οδικούς χάρτες που προώθησε η βραζιλιάνικη προεδρία της COP30 για τη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και την αναστροφή της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών.

Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Climate Promise» θα στηρίξει τις χώρες ώστε να μετατρέψουν αυτούς τους οδικούς χάρτες σε πράξη.

Για να περιορίσουμε το μέγεθος και τη διάρκεια της υπέρβασης του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου, χρειαζόμαστε βαθιές και ταχείες μειώσεις των εκπομπών μέσα σε αυτή τη δεκαετία.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές πρέπει να πρωτοστατήσουν. Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να εκπληρώσουν τις χρηματοδοτικές τους υποχρεώσεις. Και κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί.

Χρειαζόμαστε επίσης πολύ ισχυρότερη προστασία για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.

Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να πρωτοστατήσουν στον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια θα φτάσει σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο.

Δώστε τώρα συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρηματικά ποσά σε αυτή τη δέσμευση. Από αυτό εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές.

Οι χώρες που συνέβαλαν λιγότερο στην πρόκληση αυτής της κρίσης δεν μπορούν να αφεθούν μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις χειρότερες συνέπειές της.

Αυτό είναι ζήτημα κλιματικής δικαιοσύνης.

Η πραγματική δοκιμασία της δράσης για το κλίμα θα είναι όσα συμβούν έξω από τις αίθουσες των διαπραγματεύσεων: αν θα μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αν θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, αν θα κατασκευαστούν και θα εκσυγχρονιστούν τα ηλεκτρικά δίκτυα, αν θα περιοριστούν δραστικά οι εκπομπές μεθανίου, αν θα αποκατασταθούν τα δάση, αν η χρηματοδότηση θα φτάσει στις αναπτυσσόμενες χώρες και αν οι άνθρωποι παντού θα προστατεύονται από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας μας «Έγκαιρη Προειδοποίηση για Όλους».

Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραμείνουν αφοσιωμένος εταίρος σε αυτή την αποστολή.

Καθώς οι αντιπροσωπείες αποχωρούν από την COP31, ευχαριστώ τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την κυβέρνηση και τον λαό της Τουρκίας, καθώς και την πόλη της Αττάλειας για τη φιλοξενία τους.

Ευχαριστώ επίσης τον πρόεδρο της COP31, Μουράτ Κουρούμ, τον πρόεδρο των διαπραγματεύσεων, Κρις Μπόουεν, και τις ομάδες τους, καθώς και τη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, για την ακούραστη εργασία τους.

Τέλος, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην κοινωνία των πολιτών, στους νέους, στους αυτόχθονες πληθυσμούς, στους επιστήμονες και στις κοινότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή:

Η κλιματική κρίση δεν θα περιμένει τις κυβερνήσεις να βρουν κοινό έδαφος. Ούτε εμείς μπορούμε να περιμένουμε.

Συνεχίστε να διαδίδετε τα επιστημονικά δεδομένα. Συνεχίστε να απαιτείτε δράση. Συνεχίστε να εντείνετε την πίεση.

Απαιτήστε λογοδοσία από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις.

Και μην υποχωρήσετε ποτέ στον αγώνα για την κλιματική δικαιοσύνη.

Θα βρίσκομαι στο πλευρό σας σε κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας.

Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών