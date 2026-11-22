Στο κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα θα συμμετέχουν η Βανέσσα Κατσαρδή και ο Θωμάς Μόσχος.

Στη Δυτική Μακεδονία θα βρεθεί στις αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας όπου θα πραγματοποιήσει διήμερη περιοδεία και θα συναντηθεί με εργαζόμενους και αγρότες στην περιοχή.

Τη Δευτέρα (23/11), στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους, στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Παράλληλα στο επίκεντρο της περιοδείας θα βρεθεί το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης

Την Τρίτη (24/11) θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές. Επαφές στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar.

Στο κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.