Αποχώρησε υπό αποθέωση ο Αργεντίνος άσος.

Συναγερμός σήμανε στον Παναθηναϊκό καθώς στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σαντίνο Αντίνο δεν πάτησε καλά και έπεσε στο χορτάρι σφαδάζοντας από τον πόνο, βάζοντας μάλιστα και τα κλάματα. Άμεσα άπαντες έπεσαν από πάνω του, με τον ίδιο να αποχωρεί αργότερα και τον Γιάγκουσιτς να παίρνει τη θέση του.

Πλέον, στον Παναθηναϊκό αναμένουν τα νεότερα από τον τραυματισμό του, ενώ να θυμίσουμε πως οι «πράσινοι» έχουν χάσει με τραυματισμό και τον Ουναΐ.

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