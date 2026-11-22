Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τη δράση «Μαζί Σχεδιάζουμε- Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της» το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11).

Σε παρουσιάσει της δράσης «Μαζί Σχεδιάζουμε - Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της» θα προχωρήσει τη Δευτέρα (23/11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στη συνέντευξη τύπου, που θα λάβει χώρα στη Χαρίλαου Τρικούπη στις 15:00 το μεσημέρι, θα παραβρεθούν η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου - επικεφαλής κύκλου Ανάπτυξης και ο Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης.

Στις 19:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου των Θ. Νιάρχου και Χ. Ντούμα "Αυτό που διαλέγω - Επιλογές πολιτικών και επιστημόνων" στο Θέατρο Τέχνης στην Πλάκα.